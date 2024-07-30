Борьба с нелегалами и теневым рынком труда: зачем в Татарстане создали новую комиссию

Рустам Нигматуллин возглавил Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комиссия со специальными полномочиями

Новую межведомственную комиссию возглавил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Его заместителем стала министр труда республики Эльмира Зарипова. В числе членов комиссии — главный госинспектор труда РТ Алсу Зайнутдинова, замглавы УФНС по республике Лилия Набиуллина, глава Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева, первый замруководителя Следственного комитета по РТ Павел Олейник. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

На заседаниях комиссии будут рассматривать нарушения порядка оформления трудовых отношений, случаи выплаты зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), подмену трудовых договоров использованием статуса самозанятого. Последнее означает оплату налогов на профессиональный доход, а не НДФЛ.

Новый орган также будет анализировать обращения граждан и юридических лиц, содержащие информацию о фактах нелегальной занятости. Также комиссии предстоит организовать горячую линию для приема жалоб татарстанцев и оперативно реагировать на такие сообщения.

При этом комиссия может запрашивать персональные данные граждан, сведения, составляющие налоговую тайну, информацию о предприятиях, «у которых объемы предоставляемых услуг (человеко-часы, нормы обслуживания) по заключенным государственным (муниципальным) контрактам не соответствуют численности работников, указанной в отчетности», а также иные данные.

Как видим, уровень и полномочия новоявленной межведомственной комиссии очень серьезные, что свидетельствует о том, что власти республики всерьез взялись за регулирование теневого рынка труда в Татарстане.

В сентябре 2023 года законодательно обязали всех таксистов получить официальный налоговый статус — ИП или самозанятый Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Причины создания комиссии

Первая причина – бюрократическая. Еще в мае Правительство РФ рекомендовало создать в регионах межведомственные комиссии, которые будут собирать информацию о нарушениях трудового законодательства и уведомлять о них Роструд (Федеральная служба по труду и занятости).

Региональные власти должны были организовать такой орган в течение трех месяцев, то есть к августу 2024 года. Контролировать исполнение постановления будет Министерство труда и соцзащиты РФ.

Вторая причина – налоговая. Казне нужно больше денег. Вот и обратили внимание на серый и черный рынки труда. Так, например, в сентябре 2023 года законодательно обязали всех таксистов получить официальный налоговый статус — ИП или самозанятый. Но впереди еще несколько больших секторов экономики, где много теневых схем по найму работников и есть нарушения по оплате труда. В частности, это гигантский строительный сектор.

Актуальна проблема по сбору налогов и в Татарстане. На республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что в целом налоговая задолженность перед бюджетом Татарстана составляет 11,2 млрд рублей, в том числе 3 млрд — по НДФЛ. Он заметил, что работа по ее ликвидации нужна серьезная и проблему «наскоком не решить».

Руководитель Татарстана, помимо всего прочего, призвал продолжить деятельность комиссий по легализации теневой заработной платы. В частности, он поручил усилить работу по оформлению трудовых отношений и сокращению неформального рынка труда.

Питательной средой для злоупотребления трудовыми ресурсами в виде мигрантов является теневой рынок труда Фото: © Салават Камаелитднов / «Татар-информ»

Третья причина – инициатива президента страны по увеличению МРОТ. В феврале Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей. В начале мая в Госдуме предложили увеличить размер МРОТ до 30 тысяч. Инициатива президента страны направлена на обеспечение достойной оплаты труда в экономике для увеличения платежеспособного спроса и повышения доходов населения.

Четвертая причина – мигрантская. Мигранты сейчас составляют значительную часть нелегальных трудящихся. Сама по себе мигрантская проблема в стране назрела и требует отдельного серьезного и обстоятельного разговора.

Наличие мигрантов, не желающих соблюдать обычаи и уважать культуру принявшей их страны, а то и прямо совершающих многочисленные преступления, – все это крайне негативно воспринимается обществом.

И питательной средой для злоупотребления трудовыми ресурсами в виде мигрантов является как раз теневой рынок труда. Здесь даже работают лица, находящиеся в нашей стране на нелегальной основе и подлежащие выдворению за нарушения правил регистрации. Так что порядок в этом вопросе наводить давно пора – у новой комиссии будет большой фронт работы.