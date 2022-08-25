«Борьба с нами изматывает»: МИД РФ опубликовал видео с пьяным охранником посольства США

МИД РФ опубликовал в своем телеграм-канале видео с пьяным охранником посольства США в Москве и в шутку призвал доплачивать сотрудникам за вредную работу.

Сегодня днем в соцсетях появилось видео с нетрезвым мужчиной, который в пять часов утра пытался пройти в посольство США в Москве. По данным телеграм-каналов, это охранник посольства Наварро Николас Сторми 1995 года рождения, кадровый морской пехотинец. Видео начинается с фразы: «Сотрудник Посольства США в Москве борется с режимом… Как может».

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами – дело изматывающее», – говорится в сопровождающей видео записи.

Аналогичный ролик опубликовала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, подписав его «Наварро one love».