Борьба Рахимова за будущее и мотивация команды. За что бьются игроки и тренер «Рубина»?

Фото: rubin-kazan.ru

За травлю Безруков «мстит» на поле

История с безобидной шуткой Руслана Безрукова после матча с «Зенитом», раздутая в Северной столице, похоже, даже не имела шансов завершиться благополучно. Судя по всему, в Питере так и не успокоились бы, не получив «крови». И казанский клуб эту символическую кровь предоставил – выступил с официальным осуждением поведения футболиста и пообещал принять в его отношении дисциплинарные меры.

Сложно представить, чтобы любая другая команда в Премьер-лиге могла: а) организовать такую шумиху; б) продавить разбирательство на высшем уровне, чтобы довести его до высших кабинетов РПЛ.

К сегодняшней игре с ростовчанами Рашид Рахимов решил вернуть Безрукова в стартовый состав. И уже на третьей минуте медийный герой последних недель попал в неприятную ситуацию, столкнувшись в воздухе с Сако. Повтор показал, что игрок «Ростова» влетел в его голову выставленным локтем, но главный судья Артем Любимов решил не заметить эпизод. Болельщики на трибунах уже было приготовились к тому, что админресурс – дело тонкое, и теперь судейский комитет будет очень «интересно» относиться к Безрукову и «Рубину» в целом. Но дальнейшая игра показала, что опасения не оправдались.

Да и сам Руслан хотя и попадал под жесткий прессинг игроков «Ростова», но выглядел в этом поединке заряженным даже больше обычного. Третий гол казанцев и дебютный для Богдана Йочича создаст именно он. После перехвата Безруков протащил мяч до чужой штрафной, обыграл соперников и прицельно пробил в правый нижний угол – сербу оставалось только добить в пустые ворота.

Фото: rubin-kazan.ru

Кажется, продолжающееся давление только распалило полузащитника. Он стал действовать увереннее, держать мяч, а не стараться быстро от него избавиться, создавать моменты.

После матча корреспондент «ТИ-Спорт» задал вопрос Рашиду Рахимову, почему Руслан буквально горит на поле в последних матчах, выглядит лучше, чем на протяжении сезона, и повлияла ли на него скандальная ситуация.

«Горит – хорошее определение. Горит, но не пожарит. Сколько у нас разных ситуаций, они ежедневно происходят. Слова были сказаны без злого умысла, все обговорили, нужно двигаться дальше. Есть в жизни более важные моменты, когда, к сожалению, для всех нас, наверное, будут моменты для переживаний. Я об этом с ним говорил, что не нужно зацикливаться, нужно двигаться дальше, нужно развиваться, проблем еще много», - объяснил Рахимов.

Откуда игроки берут мотивацию на остаток сезона?

Вообще «Рубин» в первом тайме буквально уничтожал гостей, не давая им перейти на свою половину поля, поддерживая давление на чужие ворота и создавая момент за моментом.

Давненько зрители на трибунах не получали удовольствия от такого сочного футбола своей команды. За весь сезон команда Рахимова еле выжала из себя 26 голов (меньше только у «Факела» и «Пари НН»), а здесь за один только тайм забила два, а могла и больше.

Фото: rubin-kazan.ru

Уже в середине тайма после массированной затяжной атаки «Рубина» ростовчане запожарили и перевели мяч на угловой. Кабутов подал и в создавшейся неразберихе во вратарской мяч подкараулил… Мацей Рыбус. Стоит признать, что Рахимов угадал, выставив поляка, да еще под нападающими. На повторе момента углового видно, что тот действовал максимально высоко, впритирку к штанге.

Большой вопрос, «Рубин» был так хорош или «Ростов» так плох. После матча главный тренер гостей Валерий Карпин сетовал на недостаток мотивации у своей команды – турнирное «болото» в середине таблицы дает о себе знать. Но в том-то и дело, что до очного поединка команды были соседями, однако начать игру с таким зарядом удалось именно казанцам.

Рашид Рахимов на вопрос «ТИ-Спорт» о том, как он находит мотивацию на остаток сезона, в котором уже нет турнирных задач, объяснил, что делает упор на психологии и самолюбии футболистов.

Валерий Георгиевич отметил, что его команде не хватило мотивации. Где находит ее «Рубин»? Есть ли среди факторов большие суммы выплат за телеправа?

Нет, об этом мы точно не говорим. Я не ставлю во главу угла финансы. Важен вопрос уважения к себе. Ты профессионал – ты же не хочешь, чтобы тебя возили? Эта подготовка должна быть не в день игры, а в течение недели. Конечно, нужно где-то смотивировать. Если вышли с таким настроем, значит, мы с тренерским штабом говорили правильные слова, – сказал наставник «Рубина».

Рахимов ведет свою борьбу?

Не последнюю роль в этом поединке сыграла, конечно же, судьба самого Рашида Маматкуловича в «Рубине». Слухи о желании клуба отпустить специалиста по итогам сезона разошлись на неделе с подачи тележурналиста Константина Генича, и наверняка не только у футболистов присутствовала мотивация выжать максимальный результат на финише сезона. Тренеру нужны максимально убедительные аргументы перед руководством в борьбе, которая, судя по всему, развернулась в клубе.

Сам Рахимов на послематчевой пресс-конференции ссылался на «трех танкистов» в клубе, намекая на некоторые фигуры в попечительском совете. Но членов «попсовета» официально шестеро, так что о составе блока сторонников расставания с Рахимовым остается только догадываться.

Фото: rubin-kazan.ru

«Все, что происходит, это неотъемлемая часть футбола. Даже песня приходит на ум: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой» Для меня лично это не имеет значения. Я 20 лет работаю тренером, и таких моментов было очень много. Мое дело – делать свою работу», – заявил Рахимов.

Впрочем, среди болельщиков и журналистов есть две версии происходящего. По одной из них, в клубе действительно идет некая борьба, а Рахимов не дает «делать дела» определенной группе людей.

Во второй версии все чуть более запутанно. Якобы автор инсайда Генич, близкий друг Рахимова еще со времен работы на телевидении, просто вкинул информацию, чтобы предупредить подобные телодвижения в клубе, и дал сигнал вышестоящим фигурам, чтобы они прекратили «игру престолов».

Фото: rubin-kazan.ru

Сам Рашид Маматкулович в разговоре с представителями медиа заверял, что у него тревоги по поводу своего будущего нет и спит он спокойно. Потому что доволен своей работой.

«Это не от меня зависит. Лично я вижу огромное количество позитивных моментов за год. Дальше решение клуба – продолжаем так развиваться или взять другое направление. Навязываться в этой ситуации неправильно, оценивает руководство. Я приму любое решение. Мне есть что вспомнить, вместе с Раисом, вместе с президентом клуба, с командой сделали многое. Многие говорят, что этот «Рубин» обыграть тяжело, мне это нравится. Но это нужно доказывать каждую игру. Нужно стремиться поднимать свой уровень», – отметил главный тренер «Рубина».

Думается, что от последних двух матчей сезона будет зависеть многое. Сегодняшняя победа лишь часть большой игры, в которой таджикско-российскому специалисту предстоит побороться за свое место под солнцем Казани.

Фото на анонсе материала: rubin-kazan.ru