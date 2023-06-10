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Борьба на лошадях, Ришат Тухватуллин и 10 тыс. зрителей: в Бугульме отметили Сабантуй
Порядка 10 тысяч гостей собрал сегодня Сабантуй в Бугульминском районе. Для них провели игры, соревнования с денежными призами, а также концерт с выступлением местных артистов. Участников и гостей поздравили министр по делам молодёжи РТ Ринат Садыков и глава района Линар Закиров.
Руководители посетили традиционные народные подворья, оформленные сельскими поселениями. В этот раз выставка посвящена Году национальных культур и традиций в Республике Татарстан.
Подворья образовали одну большую красочную улицу. Каждый домик отразил жизнь людей по-своему: в одном — в горящей печи пекут блины, в другом — готовят традиционную лапшу, около другого — соорудили пруд, в котором плавает живая рыба.
Главными виновниками праздника стали труженики села – фермеры, которые выращивают урожай. По традиции лучшим из них вручили почетные грамоты, благодарственные письма и денежные призы.
Национальная борьба «корэш» остается самым популярным видом состязаний на Сабантуе. В упорной борьбе абсолютным батыром стал бугульминец Алексей Захаров. Помимо барана, ему вручили холодильник.
Украшением Сабантуя в Бугульме стала национальная борьба на лошадях «Аударыш». Древняя традиция только возрождается в Бугульминском районе — сегодня такие состязания прошли впервые.
Победу одержал житель Альметьевска Раниль Ахметзянов, в подарок он получил денежный сертификат.
В концертной программе приняли участие самодеятельные коллективы и солисты района.
Звездами праздника стали заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин и Государственный ансамбль песни и танца «Агидель».
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ
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