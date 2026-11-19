Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более половины жителей Казани хотя бы раз находили деньги на улице или в общественных местах. Еще 35% получали крупный кешбэк или неожиданно выгодную скидку. Об этом свидетельствуют результаты исследования Альфа-Денег, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Согласно результатам опроса, 26% казанцев хотя бы раз получали в подарок крупную сумму, а 20% выигрывали деньги в лотереях, конкурсах или розыгрышах. Еще 14% неожиданно возвращали давно забытые долги. При этом 8% участников исследования не сталкивались ни с одной из перечисленных ситуаций.

Денежная удача для горожан связана не только со случайными находками и подарками. Так, 29% респондентов хотя бы раз переходили на работу с существенно более высоким доходом, 18% неожиданно получали повышение зарплаты, а 17% – незапланированную прибыль от вложений или продажи имущества.

При этом лишь 5% опрошенных сообщили, что приятные финансовые неожиданности происходят с ними очень часто. Еще 31% сталкиваются с ними несколько раз в год, 30% – примерно раз в несколько лет. У каждого пятого подобные события случались всего один-два раза в жизни, а 14% заявили, что им никогда не везло в денежных вопросах.

Неожиданно получить крупную сумму денег хотя бы раз в жизни удавалось 43% участников исследования. Из них 22% сталкивались с такой ситуацией один раз, 15% – несколько раз, а 6% – неоднократно. Чаще всего речь шла о суммах от 10 тыс. до 30 тыс. рублей – такой вариант выбрали 20% опрошенных. Еще 14% получали от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, 15% – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

При этом 11% респондентов хотя бы раз неожиданно получали от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 10% – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а 8% – более 100 тыс. рублей.

Главной финансовой удачей 43% казанцев считают достижение независимости и возможность не переживать из-за денег. Еще 32% назвали накопление крупной суммы на важную цель, а 29% – получение неожиданной премии или денежного подарка. По 27% участников опроса мечтают о работе с гораздо более высоким доходом и значительном повышении зарплаты.

Досрочное погашение кредита или полное избавление от долгов считают настоящим везением 20% респондентов. Крупный выигрыш назвали 19%, а находку большой суммы денег – только 9%.

Неожиданно полученные деньги казанцы чаще предпочитают откладывать. Так поступают 26% опрошенных. Еще 10% делят сумму: часть сохраняют, а часть тратят. На развлечения и покупки для себя деньги направляют 13% участников исследования, на покупки для семьи и близких – 12%.

Кроме того, 11% используют неожиданные поступления для погашения кредитов и долгов, 9% – на повседневные расходы, столько же откладывают на крупную покупку или важную цель. Инвестировать полученные средства предпочитают 3% респондентов. Еще 7% сообщили, что никогда не получали деньги неожиданно.