Бонусы и впечатления: Т2 представила обновленную платформу для путешественников

Фото: Никита Ермаков

Т2 запустила обновленную туристическую платформу, которая предлагает маршруты по всей России – от Калининграда до Камчатки. Поездки рассчитаны на срок до трех дней и сопровождаются бонусами от партнеров, а также доступом к полезным сервисам.

Пользователь может выбрать регион и продолжительность поездки, после чего сервис предложит уникальные маршруты с ярким местным колоритом. На странице выбранного тура можно сразу скопировать маршрут в онлайн-карты и проверить покрытие сети Т2. Кроме того, абонентам доступны скидки, подарки, кешбэк и удобные в дороге опции – такие как автоконсьерж и туристическое страхование.

Раздел, посвященный Татарстану, включает однодневные маршруты к знаковым достопримечательностям региона – Свияжску, древнему Болгару и другим историческим локациям. Также доступны более длительные поездки, например, трехдневный маршрут с посещением загадочной булгарской башни и музея природы.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Т2 как оператор связи активно поддерживает развитие внутреннего туризма в России. Мы видим, что все больше наших клиентов исследует города Приволжья, поэтому обновили туристическую платформу, предложив новые маршруты на 1–3 дня. Современного туриста трудно удивить, но мы подготовили по-настоящему интересные и выгодные предложения – от скидок на жилье до кешбэка за экскурсии. Все это сделает поездку комфортной и приятной».

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