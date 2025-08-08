Бонусная программа РУВИКИ стала доступна в разделах на 21 языке народов России

Фото: пресс-служба интернет-энциклопедии РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ обновила бонусную программу, расширив ее действие на разделы на языках народов России, а также подготовила летние подарки для новых авторов. Об этом сообщает пресс-служба энциклопедии.

Команда проекта совершенствует систему мотивации, включая новые игровые элементы. В настоящее время энциклопедия развивается на 21 языке народов России, и все ее разделы вовлечены в процесс геймификации.

Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко сообщил, что геймификация используется как инструмент для повышения мотивации авторов. Он выразил надежду, что обновленная бонусная программа будет способствовать созданию новых статей, а также позволит пользователям познакомиться с особенностями мировоззрения, традициями и обычаями различных культур России.

Теперь пользователи могут писать статьи, вносить правки и получать баллы и призы на русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, коми, коми-пермяцком, ливвиковском, марийском, мокшанском, саха, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском и эрзянском языках.

Тематика статей не ограничена, однако команда РУВИКИ очень приветствует, если авторы решат писать о своих регионах, тем самым внося вклад в создание уникального банка знаний для будущих поколений, отметил Медейко.

Бонусная программа была запущена в конце 2024 года. Подключиться к ней можно через Личный кабинет на платформе. Призы разделяются на два типа: баллы, которые можно обменять на денежные сертификаты, и виртуальные знаки успеха, выделяющие опытных авторов.

С 4 по 18 августа 2025 года за участие в редактировании РУВИКИ начисляются повышенные баллы. Пользователи могут соревноваться не только в создании новых статей, но и в улучшении уже существующих материалов через внесение правок.

Медейко подчеркнул, что от авторов РУВИКИ ожидают глубоких знаний, умения объяснять сложные вещи простым, логичным и структурированным языком, а также готовности делиться опытом, вносить правки и писать статьи.

Он отметил, что интеллектуальное волонтерство – это возможность делиться своими компетенциями, и выразил благодарность всем авторам за их вклад, который оценивается не только в рамках сообщества, но и через систему призов.