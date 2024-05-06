«Бомбы падали точно в цель»: внучка героя рассказала о подвигах штурмана бомбардировщика

Жительница Кукмора Алена Владимирова присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о своем дедушке, участвовавшем в Великой Отечественной войне.

Андрей Павлович Кисиль родился 14 октября 1922 года в селе Недра (на момент начала войны — Березанского района Киевской области Украинской ССР). Окончил девять классов начальной школы. В январе 1941 года был призван Ново-Васильковским райвоенкоматом Киевской области в ряды Красной армии.

Окончив Ташкентское военное авиационное училище стрелков-бомбардиров, а затем — Челябинское военное авиационное училище штурманов авиации дальнего действия, с 1943 года и до Дня Победы участвовал в боях. Был штурманом корабля 338-го бомбардировочного авиационного Рижского полка 12-й бомбардировочной авиационной Мгинской Краснознаменной дивизии (имела на вооружении переоборудованные в бомбардировщики транспортные самолеты Ли-2 — прим. Т-и) в звании лейтенанта.

С 1943 по 1945 год совершил 223 боевых вылета, в том числе 64 ночных. Штурман точно определял высоту полета, скорость и направление ветра, угол сноса и бомбометания. И бомбы падали точно в цель.

В октябре 1944 года за отличное выполнение боевых заданий командования Андрей Кисиль был награжден первым орденом Красной Звезды. Он принял участие в нанесении удара по военно-промышленным объектам в Берлине. По словам Владимировой, бомбовые удары были настолько точными и мощными, что все цели были поражены. Самолет ожесточенно атаковали немецкие истребители, но они продержались в воздухе более девяти часов и успешно вернулись на свой аэродром в районе Борщевки.

Жительница Татарстана рассказала о еще одной операции, в которой участвовал ее дед. Речь идет о бомбардировке Рижского порта, где базировались боевые корабли (в том числе подводные лодки и торпедные катера) немцев. В тот полет штурман точно прокладывал курс своего двухмоторного бомбардировщика, определял высоту полета. Ночью делать это было особенно сложно. Налет на порт оказался неожиданностью для немцев, их охватила паника. Много кораблей было потоплено, в порту взрывались боеприпасы, горело снаряжение. Противник понес большие потери.

За героизм и мужество, проявленные в этой операции, авиатор был награжден вторым орденом Красной Звезды.

Наверное, можно сказать, что Кисиль родился в рубашке. Он ни разу не был ранен. И это при том, что после возвращения с бомбардировки Кенигсберга экипаж насчитал 24 пробоины, а после бомбардировки Инстенбурга в крыле появилась огромная дыра.

Правда, уже после войны однажды бомбардировщик, на котором летел Андрей Кисиль, рухнул с высоты 200 метров на сливовый сад, прямо на деревья. Это смягчило падение, и экипаж остался жив. В результате катастрофы у штурмана было сломано несколько ребер.

За проявленный героизм и отвагу Андрей Кисиль был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». В 1985 году отмечен юбилейной наградой — орденом Отечественной войны II степени. Служил Андрей Кисиль до 1958 года, передавая свой опыт молодым авиаторам уже в звании майора. Пришлось ему летать и на реактивных самолетах.

Женившись еще во время службы на Клавдии Федоровне, он навсегда поселился в Кукморе. Супруги воспитали троих детей. Андрей Павлович работал в Кукморском райвоенкомате. Всегда интересовался политической жизнью страны, читал газеты и журналы. Занимался патриотическим воспитанием, десять лет являлся бессменным председателем родительского комитета Кукморской средней школы №2, участвовал во встречах с детьми, на которых рассказывал о войне. За вклад, который он внес в дело воспитания учащихся, его имя занесено в Книгу почета школы. Скончался Андрей Кисиль в 1995 году.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.