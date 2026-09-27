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Происшествия 27 сентября 2026 13:47

Бомбы, начиненные монетами, сбрасывают на Херсонскую область вражеские БПЛА

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Самодельные бомбы, начиненные монетами номиналом по одной гривне, сбрасывают на Херсонскую область вражеские беспилотники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Каховского округа Павла Филипчука.

«Саперные группы во время инженерной разведки в Каховском округе выявляют пластмассовые СВУ, начиненные взрывчаткой, электродетонатором и украинскими монетами номиналом одна гривна. Эти монеты служат в качестве кумулятивной выемки и поражающих элементов. Взрывчатку боевики ВСУ сбрасывают с беспилотников» , – рассказал Филипчук.

#бпла #беспилотники #Херсонская область
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