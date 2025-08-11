Бомбу для убийства военных пожилые россиянки замаскировали под шахматы

Украинские спецслужбы замаскировали одну из бомб, предназначенных для убийства российских военных, под шахматную доску.

Как сообщает ТАСС, пожилая женщина достала из сумки шахматную доску и положила ее на капот автомобиля. Позже женщину задержали, а бомбу забрал робот-сапер. Пенсионерка рассказала, что ее обманули аферисты, которые заставили ее заминировать автомобиль.

Другая пожилая женщина, которую тоже заставили принимать участие в подготовке покушения на военного, рассказала, что ее тоже обманули мошенники на 1,3 млн рублей.