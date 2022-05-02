«Бомбилы» vs автобусы: почему жители районов вынуждены добираться в Казань на попутках?

По данным Минтранса РТ, в республике сейчас действует всего 164 маршрута между муниципалитетами – примерно по три на район. В редакцию обращаются жители республики, обеспокоенные отсутствием автобусного сообщения между районными центрами и Казанью. В то же время рынок частного извоза процветает, однако безопасность таких поездок не гарантирована.

В республике сейчас действует всего 164 маршрута между муниципалитетами – примерно по три на район

Фото: © «Татар-информ»

Почему жители Татарстана чаще выбирают попутки и почему деятельность этой категории перевозчиков практически не контролируется государством – выясняла корреспондент «Татар-информа».

Вопрос безопасности перевозок на частных авто вновь возник после дорожной трагедии в Чистопольском районе 29 марта, где в результате ДТП в легковом автомобиле погибли семь человек. Шестеро из них были пассажирами, а водитель – частным извозчиком.

Ранее проблемы с автобусным сообщением с Казанью возникли у жителей Рыбной Слободы. Муниципальные власти объяснили это сокращением пассажиропотока. По словам читателей, с аналогичной проблемой сталкиваются также в Бугульминском, Алькеевском, Черемшанском районах.

Еще 10-15 лет назад жители республики для поездки в Казань и обратно пользовались автобусами. При этом им приходилось подстраиваться под их расписание, покупать билеты заранее, так как желающих было много и места всем могло не хватить. Появление частных пассажирских перевозок позволило разгрузить эти маршруты. Теперь же люди все больше отдают предпочтение водителям на личном авто, которые забирают пассажира с удобной для него остановки и в удобное время. Просто находишь водителя и договариваешься о поездке.

Вопрос безопасности перевозок на частных авто вновь возник после дорожной трагедии в Чистопольском районе 29 марта Фото: 16.мвд.рф

Журналист Гульназ Мухаммат полагает, что не только удобство таких перевозок привлекает людей, зачастую они прибегают к услугам частной перевозки из-за безвыходного положения: из районов с низким пассажиропотоком автобусы не ходят. При этом люди понимают, что на частном авто поездка может быть опасной из-за привычки некоторых водителей превышать скорость на трассе.

«Сама я люблю ездить на автобусе. Но сейчас расписание автобусов стало неудобным, а в некоторых районах их вообще нет. Например, мне однажды пришлось с утра уехать в Буинск и вечером же вернуться, а утром автобуса нет. А раньше они были, и люди, когда в Казани завершат свои дела, могли уехать обратно в район. Но время отъезда автобуса изменили. Если и этот маршрут закроют, останется только вариант доехать с частным извозчиком. Но они часто гоняют, страшно. А те автобусы, хоть и принадлежали частному перевозчику, уезжали с автовокзала, проходили технический осмотр, была какая-то уверенность в их безопасности», – рассказала Гульназ.

У частных перевозчиков в Казани уже есть свои точки, откуда они забирают пассажиров, можно уехать и в вечернее время.

«Вот так мы вынуждены ездить на непроверенных авто. После той аварии в Чистопольском районе снова пришлось съездить в Буинск. Пробовала искать автобусы, но варианта нет. Ради пары пассажиров автобусы на рейс не выходят», – говорит Гульназ.

Жительница одного из районов Татарстана Алиса для поездки в Казань пользуется услугами частных перевозчиков и рада, что такая возможность есть.

«Часто приходится обращаться к их услугам. Учусь в Казани заочно, иногда приходится ездить в РКБ или другие медучреждения. Забирают из дома, довозят до нужного адреса. Можно с ними отправлять посылки.

Ни разу не попадалась на любителя погонять, правил дорожного движения не нарушают», – рассказала девушка.

Еще 10-15 лет назад жители республики для поездки в Казань и обратно пользовались автобусами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жители нам благодарны»

Корреспондент обратилась за комментариями к диспетчеру одного из частных перевозчиков, которая обеспечивает связь между водителями и пассажирами, однако она отказалась, сославшись на отсутствие времени. Еще один частный перевозчик сообщил, что не хочет давать какие-либо комментарии. Найти тех, кто откровенно готов поговорить об особенностях их бизнеса, оказалось нелегко. Однако с одним из водителей все же удалось побеседовать.

«К нам обращаются бабушки, дедушки с просьбой отвезти в больницы в Казани. Кто-то боится заблудиться в городе. Мы их забираем прямо из дома и отвозим до нужного места. Все наши клиенты довольны, благодарят нас. Многим ездить с нами удобнее, ведь автобус доезжает только до автовокзала. Например, из нашего района в Казань автобусов вообще нет. Нас двое, вот так работаем. АТП невыгодно выводить автобус в рейс, потому что людей мало.

Нас никто не проверяет. Мы являемся зарегистрированной как самозанятые курьерской службой. Мы и документы довозим, посылки.

Конечно, нас иногда осуждают за то, что мы возим людей без лицензии. Но если человек сам к нам обращается, значит, доверяет нам. Обычно перевозим шесть человек в день. Детей обязательно сажаем в детские кресла. Однажды пришлось перевозить женщину с четырьмя детьми, один ребенок был грудной. Всех разместили в детские кресла, нашли и автолюльку. Правил перевозки людей не нарушаем, перегруза у нас нет. Жители района нам благодарны, потому что если и нас не будет, то вариантов у них совсем не останется», – рассказал водитель, который попросил не указывать его имени.

Рынок частного извоза процветает, однако безопасность таких поездок не гарантирована Фото: © «Татар-тнформ»

Водитель по имени Марат работает в Апастовском районе. Каждое утро он забирает пассажиров из Апастово в Казань. Затем несколько часов в Казани подрабатывает в службе такси. Вечером возвращается в свой район. Так он работает уже восемь лет.

«Сначала ездил на арендованной машине, теперь уже на своей. Пассажиров я не ищу, они сами меня находят. Кто-то не хочет дожидаться автобуса, кого-то надо забирать из дома. Бывают заказы из Камского Устья, Тетюш, иногда езжу туда. У меня есть судимость, в районе никуда на работу не берут. Хотя уже десять лет прошло, как освободился, но официально никто не хочет брать.

Никто пока не выражал недовольства, никаких претензий от пассажиров не слышал», – рассказал Марат.

«Перевозчиков надо держать под контролем»

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ на запрос корреспондента ИА «Татар-информ» ответили, что регулирование вопросов частных пассажирских перевозок не в их ведении, и посоветовали обратиться в Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Средне-Волжское МУГАДН).

Что касается сокращения автобусных маршрутов, то в министерстве предоставили данные.

«В настоящее время в 44 муниципальных единицах республики организованы пассажирские перевозки между муниципалитетами, работают 164 маршрута. В Кукморском районе функционирует железная дорога. В направлении Казань – Кукмор ежедневно ходят 8 пар поездов. Это полностью покрывает потребности населения по пассажироперевозкам.

Контроль над деятельностью частных перевозчиков поможет повысить качество обслуживания и уровень безопасности таких поездок Фото: © «Татар-информ»

В период выполнения ограничений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции регулярные маршруты между муниципалитетами временно были сокращены. В настоящее время работа данных маршрутов восстановлена», – сообщили в Минтрансе РТ.

Главный госинспектор Средне-Волжского МУГАДН Вадим Волошин пояснил, что ведомство регулирует перевозки на автотранспорте с 8 пассажирскими местами и больше. По его словам, вопрос, о котором идет речь, поднимался на заседании коллегии по безопасности дорожного движения, проблема частных пассажирских перевозок рассматривается, но какое решение в итоге будет принято, пока неизвестно.

Председатель Татарстанской республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин считает, что контроль над деятельностью частных перевозчиков поможет повысить качество обслуживания и уровень безопасности таких поездок.

«Безусловно, контроль нужен. Пассажиры должны получать качественные услуги.

С другой стороны, в 90-х годах люди голосовали на дороге и садились на попутки. Если кто-то после работы этим подрабатывает, то, исходя из нынешней ситуации, это тоже неплохо. Правда, в этом случае нет контроля со стороны государства, налоги не выплачиваются.

Жизнь меняется, ситуация меняется. Сегодня у людей доходы сокращаются. Введенные в свое время порядки, принятые законы не поспевают за изменениями ситуации», – говорит Юрий Кулагин.

Напоследок несколько советов для тех, кто решил воспользоваться услугой частной перевозки.

1. Сообщите знакомым номер, марку авто, имя водителя, при этом чтобы он видел, что вы до кого-то донесли эту информацию.

2. Выбирайте водителя по рекомендациям знакомых, отдавая предпочтение тем, кто водит аккуратно и не нарушает ПДД.

3. Если в салоне уже есть два пассажира и они не попутчики, то в такое авто лучше не садиться.

Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar

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