«Это экологическая революция»: в Казани начали получать доход из отходов канализации

Построенный МУП «Водоканал» первый в России цех термомеханической обработки илового осадка начал поставки получаемого биотоплива на цементные заводы страны. Мэр Казани Ильсур Метшин и журналисты сегодня проинспектировали безотходное производство замкнутого цикла.

Власти Казани и журналисты осмотрели производство биотоплива из илового осадка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Экологическая бомба замедленного действия»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал запуск нового производства очень значимым событием для столицы Татарстана.

«Это для города коммунальная и экологическая революция, это первый завод в России по термомеханической обработке илового осадка. Мы получаем ежесуточно 450 тыс. кубометров стоков. До того как ввели в эксплуатацию этот завод, 250 тонн илового осадка вывозили на иловые поля. Начиная с 70-х годов от наших жителей образовалось огромное наследие на 110 гектарах. Это была экологическая бомба замедленного действия, и, слава богу, она прекратила свое существование», – сказал после осмотра цеха мэр Казани Ильсур Метшин.

Теперь из канализационных вод, которые ежедневно поступают на очистные сооружения «Водоканала», линия производит порядка 70 тонн биотоплива. Ранее из такого же объема формировалось 20 грузовиков вывозимого на иловые поля осадка. Получаемое биотопливо с удовольствием берут цементные заводы страны.

«Вчера ушла та проблема, которую мы с вами наблюдали долгие годы. Сегодня мы говорим о том, что уже получили сертификат качества», – добавил Метшин.

Ильсур Метшин: «До того как ввели в эксплуатацию этот завод, 250 тонн илового осадка вывозили на иловые поля» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гранулы с линии термомеханической обработки илового осадка поставляются в Мордовию, Подмосковье, Рязань и Ульяновск. Поставки стали возможны после выхода линии на проектную мощность и сертификации получаемой продукции по классу «твердое биотопливо».

«В России я такого завода нигде не видел»

Экскурсию в цех по термомеханической обработке илового осадка для журналистов провел гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Она началась с посещения центра управления всеми процессами производства, где дежурный персонал отслеживает ситуацию в режиме реального времени. Во время общения с журналистами Егоров неоднократно подчеркнул, что аналогов такому производству еще нет в России.

«Уникальность в чем – нет выхлопа продукта в атмосферу, нет прямого контакта с продуктом газа, нет сжигания. Здесь происходит термомеханическая обработка осадка. Сначала у нас идет обезвоживание, затем иловый осадок поступает в барабаны, идет сушка при 500 градусах, убивается вся опасная микрофлора, все патогенные паразиты умирают», – рассказал он.

Андрей Егоров: «Сначала у нас идет обезвоживание, затем иловый осадок поступает в барабаны, идет сушка при 500 градусах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участок обезвоживания илового осадка находится на самом верхнем этаже. Туда поступает ил влажностью 96%. Обезвоженный до 75%, он направляется в специальный бункер и далее по конвейеру распределяется в сушильную камеру.

«Выходят гранулы от 3 до 8 мм и идут на отгрузку получателям. Сейчас мы налаживаем логистику по цементным заводам России», – добавил гендиректор МУП «Водоканала».

Он также отметил, что иловый осадок перерабатывается на одном из российских предприятий путем сжигания.

«Здесь же цикл замкнутый, в атмосферу выбросов вообще никаких нет», – подчеркнул Егоров.

Оказывается, метод сжигания не только неэкологичен из-за выбросов в атмосферу, но и дороже, поскольку требует замены фильтров раз в квартал, в зависимости от часов отработки. Стоимость такой системы очистки составляет 50-60% от стоимости завода.

Цикл замкнутый, в атмосферу выбросов никаких нет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При сжигании получается пыль, зола, и никуда это не используется. У золы выше класс опасности. Там отход, для которого нужны особые условия захоронения, а у нас готовый продукт, который можно дальше использовать», – продолжил Егоров.

Согласно его данным, сейчас ведутся эксперименты с научно-исследовательским центром по другим возможным сферам использования гранулята. Этот список планируется расширить уже через полтора года. А пока казанский цех выпускает альтернативное топливо для цементных заводов.

«Они используют газ. Добавляя наш продукт, газа расходуют меньше. Выгодно всем», – подчеркнул гендиректор МУП «Водоканал».

Производимая в Казани продукция востребована и вывозится на заводы в полном объеме. В цеху осталась лишь часть гранул для проведения экспериментов и лабораторных исследований.

Продукция востребована и вывозится на цементные заводы в полном объеме Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компонентная база, используемая в цеху, на 70% российского производства. 30% используемой инженерной и электронной базы – импортные, но уже сейчас им подбираются отечественные аналоги.

«Мощностей завода хватит, чтобы обеспечить потребность города на 30 лет»

Строительство линии стоимостью 1,7 млрд рублей началось в декабре 2018 года на собственные средства МУП «Водоканал» и завершилось в 2021 году. Проект реализован за счет заемных средств, источниками погашения станут амортизация и плата за подключение.

По изначальному проекту БОСКа, разработанному еще в 60-е годы прошлого века, технология очистки сточных вод предполагала использование иловых полей для подсушивания осадка в естественных условиях, что наносило экологический ущерб в виде загрязнения воздуха вредными веществами.

Образующийся при очистке сточных вод осадок обезвоживался до влажности 70-75% и вывозился на иловые поля. Для этого еще в 70-х годах в районе поселка Отары было выделено около 100 га земли, где ежедневно складировалось тонны осадка. Теперь проблема с загрязнением Волги решена. Проектная мощность линии позволяет получать до 100 тонн гранулята ежедневно. Цех построен с учетом дальнейшего развития города.

Проектная мощность линии позволяет получать до 100 тонн гранулята ежедневно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Полностью выйти на проектную мощность мы не можем, поскольку у Казани сейчас нет таких потребностей. Если через 5-10 лет здесь будет проживать больше людей, завод не нужно будет достраивать», – отметил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он проинформировал, что мощностей завода хватит, чтобы в перспективе обеспечить потребность города на 30 лет. Положительным опытом Татарстана уже заинтересовались представители других регионов.

«Для понимания степени важности этого результата было бы нелишним доехать до иловых полей и увидеть тоненькую полоску между ними и Волгой. Их буквально разделяет 10-15 метров. Рядом с Волгой – все, что копилось в течение 60-70 лет, а ниже по течению наши соседи пьют воду. У тех, кто выше нас, есть свои иловые поля. Каждый из нас пьет ту воду, которую уже кто-то пил раньше», – сказал Гиниятуллин.

При этом Андрей Егоров заметил, что город «чистит воду до питьевого качества».

Объем накопленного илового осадка составляет 3,9 млн кубометров, или 4,4 млн тонн Фото: tatarstan.ru

Иловые поля были введены в эксплуатацию в 1974 году одновременно со строительством биологических очистных сооружений Казани. Объем накопленного илового осадка составляет 3,9 млн кубометров, или 4,4 млн тонн, глубина карт составляет от 2 до 8,5 метра. Поскольку поля находятся рядом с Волгой, они представляют серьезную угрозу для реки. Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани обойдется в 636 млн рублей. Средства будут выделены из бюджетов России и Татарстана. Согласно данным Минэкологии РТ, благодаря комплексному проекту, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», через несколько лет на месте иловых полей будет расти красивый лес.