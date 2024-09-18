Болячки обороны и безыдейность атаки: почему «Рубин» без шансов влетел «Зениту»

«Рубин» не забивает три матча подряд. Как эту проблему видит Рахимов?

Печальная тенденция наблюдается у «Рубина» в последних трех встречах. Казанцы не могут забить своим соперникам ни одного мяча. Сначала в Москве в рамках седьмого тура «Рубин» с минимальным счетом проиграл «Спартаку» (0:1). Потом случилось домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:2). Вчера подопечные Рашида Рахимова снова не забили – на этот раз «Зениту» (0:2) в кубковом матче четвертого тура.

«Поражение бывает тогда, когда ты не забиваешь. До этого было три победы и ничья, а сейчас неприятная серия. Но игры разные, поэтому я бы не стал сейчас делать на этом акцент, потому что сегодня произошло достаточно много изменений в составе. Сегодня были запланированные замены, которые были сделаны.

По игре и самоотдаче я не могу предъявить претензии ребятам. В этом матче мы хотели сыграть выше, если брать первый тайм, то у нас многое получалось. К сожалению, первый же эпизод, который произошел возле наших ворот вылился в гол. Была потеря мяча в центре поля, а дальше не проконтролировали простую игру в стенку», — сказал Рашид Рахимов на пресс-конференции по окончании встречи с «Зенитом».

Поражение казанцев вытекало из логики событий. У «Зенита» объективнее мастеровитее состав, глубже скамейка, сделавшая атаку еще сильнее во втором тайме. У «Рубина» не хватало конструктива в нападении. Линия полузащиты казанцев: Йочич – Апшацев – Ходжа вообще вышла впервые в этом сезоне в подобном сочетании. Чуни, игравший вчера в матче центрального нападающего, даже толком не имел моментов, которые потенциально могли привести к голу.

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» полузащитник «Рубина» Марат Апшацев отметил, что нынешние проблемы казанцев заключаются как в организации атак, так и их завершении. Обилию эпизодов у ворот «Зенита» просто неоткуда появиться, если нет регулярного продвижения мяча в штрафную.

«На мой взгляд, мы недостаточно создали угроз на половине поля “Зенита”. Нам нужно было действовать активнее в нападении, добавлять больше креатива как в начале атак так и в их завершении», – сказал Апшацев.

Схема в два центральных защитника губительна для «Рубина»?

Травма Вуячича во всех смыслах прилично подкосила «Рубин». Черногорец был силен не только на футбольном поле как футболист. Большую роль Игор выполнял и в раздевалке, сплачивая игроков вокруг себя.

Из-за травмы Вуячича Рашид Рахимов вынужденно вот уже второй матч действует в два центральных защитника. По завершении игры с «Крыльями Советов» главный тренер уже заявлял, что в текущем состоянии казанцев слишком авантюрно перестраиваться со схемы в пять защитников. Мол, команды уровня «Зенита», «Спартака» будут легко вскрывать оборону «Рубина».

Если говорить категорично, то на самом деле во вчерашнем матче с «Зенитом» так и получилось. Мантуан после проникающей передачи Соболева легко вышел один на один с Нигматуллиным и переиграл вратаря казанцев. Во втором тайме с выходом Лусиано в защите «Рубина» и вовсе начался хаос. Аргентинец раз за разом легко забегал за спину Ашурматову и Грицаенко.

На пресс-конференции Рашид Рахимов даже не стал подробно комментировать провальную игру «Рубина» в обороне. Наставник казанцев прекрасно дал понять одним выражением лица, что на данный момент игра в четыре защитника – губительна для клуба.

Нужен ли Фамейе Рахимову с приходом Чуни?

С приходом албанского форварда Марвина Чуни в «Рубин» у казанцев, не считая Касру Тахери, числится трое нападающих. Помимо балканца, есть еще Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе.

Ганский футболист впервые с весны 2024 года появился в составе «Рубина». Напомним, во второй половине сезона форвард выступал в аренде за «Балтику». В матче с «Пари НН» защитник нижегородцев Кирилл Гоцук нанес Фамейе тяжелую травму, после которой африканец восстанавливался пол года.

Вчера ганец сыграл против «Зенита» даже меньше тридцати минут. Яркими решениями игрок не запомнился, но и рисунка в действиях «Рубина» не испортил. Как заявил потом Рашид Рахимов, сегодняшняя роль Фамейе проста и прозаична – он в команде, чтобы создавать конкуренцию среди нападающих.

В старте ганец будет появляться в предстоящих матчах редко. Зато как вариант для замены он довольно неплохой. У Джоэля есть скорость, голевое чутье. И кто знает, быть может, ренессанс Фамейе еще впереди.