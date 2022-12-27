«Болячка на карте республики»: Казань завершит рекультивацию иловых полей в 2024 году

Рекультивация иловых полей в Казани завершится в 2024 году, стоимость реализации проекта составляет 8,1 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

«Не лишним будет вспомнить о болячках на карте республики. Проводится рекультивация иловых полей, которые занимают непосредственно 94 гектара. С учетом санитарно-защитной зоны в рекреационную зону войдет около 100 гектаров», — рассказал министр представителям СМИ.

За 50 лет эксплуатации городских очистных сооружений территория иловых полей достигла 110 гектаров, превысив лимит имеющихся возможностей.

Рекультивация иловых полей проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).