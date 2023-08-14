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Болтон заявил, что политика Байдена только оттягивает поражение Украины
Политика администрации Президента Соединенных Штатов Джо Байдена лишь оттягивает поражение Украины и должна быть пересмотрена. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в колонке, которую опубликовала газета The Wall Street Journal.
По мнению политика, неудачи украинских войск в наступлении и «успешные оборонительные действия» российской армии обусловлены «медленными, нерешительными и нестратегическими» поставками военной помощи.
Постоянные дискуссии в странах Запада о предоставлении Киеву «тех или иных вооружений», опасения из-за возможной эскалации ситуации и заявления Москвы о ядерном оружии вселили «парализующую осторожность в западные столицы», уверен Болтон.
В целом, по словам экс-чиновника, неспособность Вооруженных сил Украины «добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России».
В связи с этим Болтон убежден, что Штатам необходимо «пересмотреть стратегию» в вопросах поставок вооружений и санкционного давления. Вместе с тем он подчеркнул, что «прекращение огня и переговоры» в нынешней ситуации не могут рассматриваться как путь к завершению конфликта.
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что начавшееся в июне наступление ВСУ провалилось. По его данным, украинские войска не добились успеха ни на одном из направлений.
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