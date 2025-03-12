«Большую часть сезона «Ак Барс» провел на приличном уровне». Билялетдинов о Гатиятулине

Фото: © «Татар-информ»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в беседе с «Татар-информом» поделился впечатлениями от работы Анвара Гатиятулина в казанской команде.

По его словам, у Гатиятулина есть желание совершенствоваться и узнавать что-то новое, а работа, которую он проводит в «Ак Барсе», хорошая.

«Я считаю, что работа, которую он проводит, хорошая. Она дает результат. Большую часть этого сезона «Ак Барс» провел на приличном уровне, показывал хороший хоккей», – сказал Билялетдинов.

Также он поделился мнением о том, почему «барсы» показывают нестабильную игру после Матча звезд КХЛ.

«Мне сложно ответить на этот вопрос. Есть тренер, который может дать ответ. Есть определенные вопросы, которые они решают, я это вижу. Бывает такая ситуация, когда что-то не получается. Главное, что они работают, стремятся исправить это, улучшить свою игру», – считает наставник.

Напомним, «Ак Барс» сейчас идет на шестом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Трактором». Встреча состоится сегодня, 12 марта, в 19:00 по мск.