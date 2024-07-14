Большую часть россиян удовлетворяют путешествия внутри России

77% россиян удовлетворяют путешествия по стране. Такие данные следуют из исследования внутреннего туризма в России, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний «Б1».

Как сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, очень многое было сделано в рамках профильного национального проекта по части создания новой инфраструктуры, мер поддержки турбизнеса. На сегодняшний день туристическая отрасль является драйвером развития регионов, подчеркнула спикер, добавив, что результаты исследования могут послужить для поиска решений и возможностей как для бизнеса, так и для органов власти, ответственных за развитие туризма.

Уточняется, что удовлетворенность туристов выросла благодаря повышению уровня сервиса: 62% опрошенных заявили, что отдых в 2023-м соответствовал ожиданиям или даже превзошел их. При этом 52% опрошенных россиян посчитали важным включить места размещения в реестр классифицированных объектов России. Помимо этого, граждане РФ подчеркнули важность увеличения количества номеров средней и низкой ценовой категории (61% и 35% соответственно). Еще 32% отметили необходимость усовершенствовать систему бронирования в отелях, а также улучшить подготовку персонала (47%). 26% опрошенных молодых людей (от 18 до 24 лет) отметили дефицит номеров, в которых можно остановиться с животными.

Также увеличилась доля путешествующих самолетом (с 28% в 2023 году до 47% в 2024-м). Самым популярным способом транспортировки во время путешествий стал авто (53%).

Аналитический отчет «Российский внутренний туризм - 2023: новые горизонты» подготовили при поддержке Минэкономразвития РФ и Фонда Росконгресс. Он содержит не только оценку текущей ситуации в сфере внутреннего туризма России, но и отслеживает ее динамику по сравнению с результатами предыдущего года.