Большунов взял золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском поселке Мирный завершились первые соревнования Чемпионата России по лыжным гонкам, передает корреспондент «ТИ-Спорта» с места событий.

Женщины соревновались в скиатлоне на 20 километров. Первое и второе места заняли представительницы сборной Татарстана Наталья Терентьева (54:20.0) и Дарья Непряева (54:28.8). Бронзу взяла Алина Пеклецова из Вологодской области (54:25.4).

Среди мужчин в скиатлоне на 20 километров первое место занял представитель Татарстана Александр Большунов (46:30.2), второе – Илья Семиков из Республики Коми (46:37.9), а третье – Павел Соловьев из Красноярского края (46:51.0). Еще один представитель РТ Савелий Коростелев пришел пятым (46:52.8).

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани проходит с 1 по 9 марта. Завтра, 2 марта, состоится смешанная эстафета.