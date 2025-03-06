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На главную ТИ-Спорт 6 марта 2025 15:35

Большунов взял очередное золото на Чемпионате России по лыжам

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Большунов взял очередное золото на Чемпионате России по лыжам
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный состоялись соревнования Чемпионата России по лыжным гонкам на 10 километров свободным стилем.

Среди женщин первое место заняла Екатерина Смирнова (Тюменская область, 24:16.9), второе – Алина Пеклецова (Вологодская область, 24:38.8), а третьей пришла Дарья Непряева (Республика Татарстан, 24:45.1).

В мужской же гонке победил Александр Большунов (Республика Татарстан, 21:18.7), второе место занял его партнер по сборной Савелий Коростелев (21:25.2), а бронзу взял Артем Мальцев (Тюменская область, 21:36.1).

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани начался 1 марта и завершится 9-го числа. Следующие старты состоятся 8 марта по дисциплине командный спринт свободным стилем. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.

#лыжи #спорт #Казань #поселок Мирный #сборная Татарстана #Александр Большунов
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