Большунов взял очередное золото на Чемпионате России по лыжам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском поселке Мирный состоялись соревнования Чемпионата России по лыжным гонкам на 10 километров свободным стилем.

Среди женщин первое место заняла Екатерина Смирнова (Тюменская область, 24:16.9), второе – Алина Пеклецова (Вологодская область, 24:38.8), а третьей пришла Дарья Непряева (Республика Татарстан, 24:45.1).

В мужской же гонке победил Александр Большунов (Республика Татарстан, 21:18.7), второе место занял его партнер по сборной Савелий Коростелев (21:25.2), а бронзу взял Артем Мальцев (Тюменская область, 21:36.1).

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани начался 1 марта и завершится 9-го числа. Следующие старты состоятся 8 марта по дисциплине командный спринт свободным стилем. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.