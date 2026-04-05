Большунов выиграл масс-старт в финале Кубка России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Кировске Мурманской области и завершились в этот день, сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров в гору за 28 минут 44,1 секунды. Второе место занял участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Савелий Коростелев, уступив победителю 34,5 секунды. Третьим финишировал Денис Спицов с отставанием 40,9 секунды.