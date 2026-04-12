Большунов выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России в Мончегорске

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 километров классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске (Мурманская область), сообщает РИА Новости.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отстав на 1,4 секунды. Третьим финишировал Илья Семиков с отставанием 2,2 секунды.

Мужской масс-старт завершил программу чемпионата России в Мончегорске. В субботу Карина Гончарова победила в гонке на 50 километров.