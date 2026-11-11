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На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 16:40

Большунов выиграл коньковую гонку на отборе в Ханты-Мансийске

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Большунов выиграл коньковую гонку на отборе в Ханты-Мансийске
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В эти дни в Ханты-Мансийске проходит отборочный турнир для попадания в сборную России по лыжным гонкам для участия в Кубке мира в финской Руке и норвежском Тронхейме.

В коньковой разделке на 10 километров победу одержал представитель Татарстана, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов – он преодолел дистанцию за 21:35,1 секунды.

Вторым стал Иван Горбунов, также представляющий нашу республику – он проиграл 19,6 секунды, тройку замкнул Егор Митрошин из Ханты-Мансийска – он уступил 19,8 секунды.

Отметим, Александр Большунов решением тренерского совета освобожден от критериев отбора. При этом он по-прежнему не имеет нейтрального статуса.

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