Большунов выиграл коньковую гонку на отборе в Ханты-Мансийске

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В эти дни в Ханты-Мансийске проходит отборочный турнир для попадания в сборную России по лыжным гонкам для участия в Кубке мира в финской Руке и норвежском Тронхейме.



В коньковой разделке на 10 километров победу одержал представитель Татарстана, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов – он преодолел дистанцию за 21:35,1 секунды.



Вторым стал Иван Горбунов, также представляющий нашу республику – он проиграл 19,6 секунды, тройку замкнул Егор Митрошин из Ханты-Мансийска – он уступил 19,8 секунды.



Отметим, Александр Большунов решением тренерского совета освобожден от критериев отбора. При этом он по-прежнему не имеет нейтрального статуса.