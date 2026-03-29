news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
29 марта 2026

Большунов выиграл гонку на 10 км в финале Кубка России

Читайте нас в
Телеграм
Большунов выиграл гонку на 10 км в финале Кубка России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Апатитах Мурманской области, сообщает «ТАСС».

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев, уступивший победителю 5,6 секунды. Третьим финишировал Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды.

#Александр Большунов #Кубок России по лыжным гонкам
news_right_1
news_right_2
news_bot
