Большунов выиграл гонку на 10 км в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Апатитах Мурманской области, сообщает «ТАСС».

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев, уступивший победителю 5,6 секунды. Третьим финишировал Сергей Ардашев с отставанием 33,3 секунды.