Большунов вошел в предварительный состав сборной на КМ в финской Руке

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил предварительный состав на первые два этапа Кубка мира грядущего сезона, которые пройдут в финской Руке и норвежском Тронхейме.

В этот список попал восемь спортсменов: трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также Сергей Ардашев, Савелий Коростелев и Александр Терентьев у мужчин. Среди женщин от отбора освободили Наталью Терентьеву, Веронику Степанову, Алину Пеклецову и Алену Баранову.

Подчеркнем, что участие спортсменов в международных соревнованиях будет зависеть от получения нейтрального статуса FIS.Остальные места в сборной распределят по спортивному принципу. Кандидатам предстоит пройти отбор по итогам двух гонок на дистанции 10 км – свободным и классическим стилями.

Добавим, что окончательный состав будет включать 20 спортсменов.