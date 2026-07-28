Большунов верен Бородавко, татарстанский костяк Сорина: обзор лыжного межсезонья

Пока у лыжной сборной России продолжаются сборы в разных уголках мира, в самый раз посмотреть в каких составах группы подходят к новому сезону. Ведь в межсезонье было сразу несколько интересных трансферов. «ТИ-Спорт» все изучил и готов рассказать о самых важных.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов продолжит тащить группу Бородавко. А кто еще?

Начнем с группы Юрия Бородавко. Как мы знаем, его главным активом уже на протяжении восьми лет является трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Да, многие скажут, что Саша своенравный, упертый и в последние сезоны потерял мотивацию. И дескать, не пора ли что-то изменить.

Но во-первых, кто из великих спортсменов не своенравный? А во-вторых – и это стоит признать – когда Большунов обретает хоть крупицу мотивации, то в России его никто остановить точно не может. Это показал и этап кубка России в Казани в январе этого года, и мартовский чемпионат страны в Южно-Сахалинске. Так что союз Юрия Викторовича и Александра, кажется, с нами до конца карьеры спортсмена.

Остался верен тренеру и забойщик олимпийской эстафеты в Пекине Алексей Червоткин. Сохранил свое место Егор Митрошин. А вот, кто решил сменить «прописку», так это олимпийский чемпион Денис Спицов - он отправился к Егору Сорину. Скажем честно, его понять можно. Потому что в масштабах страны он о себе, каким-то образом, заявляет раз в четыре года - так было на Олимпиаде в Пхенчхане, так было и в Пекине.

Но главной трансферной новостью и загадкой группы Бородавко стал уход главного спринтера последних двух лет Анастасии Фалеевой. Причем, она не просто ушла из группы Юрия Викторовича, она не была включена ни в одну другую.

Анастасия Фалеева Фото: социальные сети Анастасии Фалеевой

Если помните, прошлым летом она довольно скандально покинула группу Сорина, повздорив с супругой тренера Татьяной. Что стало причиной ухода от Бородавко - большой вопрос. Но рискну предположить, что результат. Дело в том, что в прошедшем сезоне спортсменка была на слуху лишь до января. Потом, как отрезало - заболела и не прилетела в Казань, неудача на чемпионате страны, пропуск финала Кубка России.

Кстати, из группы ушел еще Артем Мальцев. Покинула группу и Мария Истомина. Зато пополнили ряды несколько молодых и дерзких лыжников: Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Елизавета Маслакова.

Сорин дождался Терентьеву и сохранил лидеров

Если судить по весомости фамилий, то можно сказать, что группа Сорина потеряла очень многое. Но это только на первый взгляд. И, как говорится, все не так однозначно. Сначала о тех, кто покинул группу Егора Владимировича. Это, например, олимпийский чемпион, знаменитый «лосенок» всей России Сергей Устюгов.

Но тут все банально - спортсмен просто напросто совсем потерял мотивацию, редко заявлялся на старты по прошлому сезону. И решил закончить карьеру. Близка к этому и другая олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Она тоже не частный гость на турнирах по прошлому сезону. Возможно, ее мотивацию смог бы разбудить FIS своим решением о допуске, но пока они молчат. А значит, Юле надо находить ее в чем-то еще.

Юлия Ступак Фото: социальные сети Юлии Ступак

Ушел из группы и Никита Денисов. Да-да, это тот самый лыжник, который получил нейтральный статус наряду с Коростелевым и Непряевой. Но звезд с неба не хватающий. Отправились на самоподготовку и покинули Сорина еще двое: бывший парень Непряевой Сергей Волков, и человек, который запомнился всем тем, что его толкнул Большунов, Александр Бакуров.

И несколько интересных трансферов на вход. Помимо уже упомянутого Спицова, к Сорину присоединились: татарстанское дарование Владислав Осипов, а также Кирилл Кочегаров и Арсений Власов.

При этом, что важно - Сорин сохранил татарстанский костяк лидеров. Плюс к этому, после рождения ребенка вернулась Наталья Терентьева.

В группе Олега Перевозчикова минимум изменений. Да, ушел Павел Козадаев, но пришли сразу три молодых - Александр Ившин, Данила Карпасюк, Евгений Семяшкин.

Продолжится ли гегемония Татарстана?

Думаю, главный вопрос, который волнует всех болельщиков нашей республики - продолжит ли сборная Татарстана выигрывать и дальше в общем зачете? И знаете, тут, как кажется, однозначный ответ - да. Ведь, по сути, те трансферные корректировки, которые случились, они коснулись лишь групп тренеров, но никак не повлияли на регионы. И даже, если предположить, что Коростелева и Непряеву вновь судьба направит на Кубок мира, то на Родине остается целая когорта сильнейших - Большунов, Ардашев, Степанова, Терентьева.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева Фото: социальные сети Савелия Коростелева

Единственное, конечно, что из-за чехарды и непонимания с состоянием здоровья Фалеевой, мы можем потерять важные баллы в спринте, но в целом, думаю, все останутся при своих. Да и Наташа с Вероникой явно жаждут показать себя в новом сезоне. Ну а конкуренцию Татарстану смогут составить, как и всегда Тюменская область и республика Коми.