Большунов связал неудачный старт сезона-2025/26 с нехваткой мотивации

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях, рассказал с чем были связаны его не самые лучшие результаты в начале лыжного сезона-2025/26.

«В начале сезона многое не получается, не хватает мотивации. Всё-таки финал Кубка России и чемпионат России — это более крупные соревнования», – сказал Большунов ТАСС.

В финале Кубка России Александр Большунов завоевал пять золотых медалей в гонке свободным стилем на 3,3 км и на 10 км в Апатитах, в «классике» на 15 км, в гонке преследования (10 км) и в марафоне свободным стилем на 10 км.

В чемпионате России на его счету три золота: в классической гонке на 10 км, в спринте (свободный стиль) и в масс-старте на 50 км.