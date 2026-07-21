Большунов рассказал, хватает ли ему мотивации на внутрироссийских соревнованиях

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об уровне мотивации на российских турнирах:

«Конечно, здесь не хватает мотивации в подготовительном периоде, не хватает поставленной цели. Нет вершины, которую хотел бы взять, вроде Олимпийских игр. Но мне вообще не хочется бегать так, чтобы занимать лишь места в десятке. От этих результатов на старте сезонов я злюсь и начинаю мотивироваться – сам от своих результатов. Потому что бегать так нельзя», – сказал Большунов «КП».

И добавил, что соревноваться в нашей стране интересно:



«Но обманывать себя не нужно. Подготовка, когда ты понимаешь, за что борешься, совсем другая. Когда ты действительно понимаешь, что тебе нужно быть готовым, на голову сильнее соперников. А здесь ты готовишься, но не можешь вывести свой организм на предельные нагрузки. Понятно, что ты все равно выступаешь у себя в стране. Но 5 лет забрали – пять лучших лет спортивной жизни. Они пролетели мимо», – добавил Большунов.



Добавим, сейчас Большунов пропускает сбор в Италии, потому что они с женой ожидают второго ребенка.