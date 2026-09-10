Большунов останется в бане, у Валиевой есть шанс: юрист Анцелиович оценила шансы

Главной темой этой недели в фигурном катании стало обращение Камилы Валиевой в ЕСПЧ. Цель - оспорить допинговую историю. «ТИ-Спорт» связался с известным юристом Анной Анцелиович и узнал о шансах казанской спортсменки. Уточнили и по кейсу Большунова с FIS. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: fsrussia.ru

Решение ЕСПЧ может подсобить Валиевой в разговоре с ISU?

Мы уже привыкли, что российское фигурное катание даже в непростые для отечественного спорта времена продолжает поставлять темы для обсуждений чуть ли не каждый день. Вот новый виток - казанская фигуристка, звезда мирового спорта, Камила Валиева обратилась в Европейский суд по правам человека.

Она хочет, чтобы инстанция рассмотрела ее жалобу на решения Спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. Если помните, то именно CAS вынес то самое, уже ставшее историческим, решение о дисквалификации спортсменки на четыре года.

Но даже в России есть те, кто решение Валиевой совсем не понял. Например, трехкратная олимпийская чемпионка и по совместительству депутат Госдумы РФ Ирина Роднина задается вопросами.

«Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Валиева подала жалобу в ЕСПЧ и что она хочет. Тем более сейчас, когда срок ее наказания закончился. Я не понимаю смысла. Что она от этого получит? Ну флаг ей в руки, медали уже розданы, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Чтобы разобраться, чем же это все-таки это все может обернуться для российской спортсменки, «ТИ-Спорт» обратился за комментарием к известному спортивному юристу Анне Анцелиович.

– Обращение Валиевой в ЕСПЧ – это больше имиджевая история. Она, конечно, будет иметь значение для будущих рассмотрений в CAS. Если ЕСПЧ подтвердит, что были нарушены её права на справедливое судебное разбирательство, и это будет подтверждено судом, соответственно, ей будет назначена компенсация. Для Камиллы единственное последствие от этого иска – это назначение компенсации.

Но для Швейцарии это будет знаком, что федеральный трибунал Швейцарии в принципе нарушил Европейскую конвенцию прав человека, не признав нарушения на этапе обжалования решения CAS. Соответственно, осуществляет неправильный контроль за CAS. И это повлияет на работу, как федерального трибунала Швейцарии, так и CAS.

А для самой Камиллы – это имиджевая история. Она всегда теперь сможет сказать, что права не были обеспечены. Не было обеспечено справедливое рассмотрение дела. И соответственно, какое было вынесено решение, останется под вопросом, потому что не было справедливого рассмотрения.

Но надо понимать, что решение CAS не будет пересмотрено. Вопрос аннулирования результата Олимпийских игр рассматриваться не будет. Этот вопрос был закрыт федеральным трибуналом Швейцарии, который отклонил обжалование, не найдя там процессуальных отступлений. В этой части ничего не поменяется», - сказала Анцелиович корреспонденту «ТИ-Спорта».

Камила Валиева Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

Думаю, даже после этого у вас, как и у нас, остался важный вопрос - как это решение ЕСПЧ повлияет или не повлияет на то, чтобы ISU хотя бы вернул Валиевой нейтральный статус, который был отобран после жалобы НОК Украины. Здесь, юрист более оптимистична - говорит, что шансы 50 на 50:

«Повлиять возможно. ISU может это принять во внимание. У ISU много факторов, которые они принимают во внимание. Мы не знаем причин отзыва нейтрального статуса. Если причина была в старом решении, то решение ЕСПЧ повлияет, если причина была в чем-то другом и эта причина не исчезнет, то не повлияет. Тут тяжело говорить. На прямую, обязательства допустить её в нейтральном статусе не появятся. Но может быть принято во внимание», - сказала Анцелиович «ТИ-Спорту».

Как бы там ни было, пока Валиева на паузе. И судя по всему, эту паузу международные судебные инстанции будут тянуть долго. Когда Западу уже надоест издеваться над девчонкой? Вопрос риторический.

Большунову пора всерьез задумываться об окончании карьеры?

Конечно, пользуясь случаем, мы не могли не узнать у юриста и про еще одного спортсмена, представляющего Татарстан, о его, так скажем, непростом положении. Речь, конечно, о трехкратном олимпийском чемпионе, лыжнике Александре Большунове.

Дело в том, что на прошлой неделе министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев, заявил, что отечественные спортсмены в этом виде спорта будут допущены до международной арены в нейтральном статусе. Правда, потом FIS сказала, дескать, не торопитесь, будет еще некая декларация. Что там будет содержаться пока никто не знает, но прошлый опыт в других видах нам как будто подсказывает.

При этом, непонятно, будут ли закрываться глаза на отношение к силовым и военным структурам. Ведь Большунов числится в Росгвардии. Да что там Саша, процентов 90 всей сборной имеют отношение к силовым ведомствам. Как это все будет коррелироваться со словами Дегтярева – непонятно.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Анцелиович считает, что шансов на получение нейтрального статуса у Большунова нет:

«Скажу честно, думаю, что на этапе FIS ему скорее всего будет отказано. Потому что есть четкий принцип отсутствия связей с правоохранительными органами, воинскими частями. У нас Александр относится к Росгвардии. Если есть международные федерации, которые позволяют такие отступления, то FIS трактует достаточно жестко. Любая связь трактуется, как «нет». Но всегда это решение можно обжаловать по надлежащей процедуре. И вот уже на этапе процедуры можно будет привести какие-то свои доводы и попытаться обжаловать это решение. Думаю, что в CAS будет процедура обжалования», - сказала Анцелиович.

Но с другой стороны, если посмотреть на эту историю, на какие-то договоренности ссылался же Дегтярев, когда так уверенно говорил. Да и потом, будет очень странно, если FIS допустит всех, кроме Большунова. Хотя, эти точно могут так поступить. Остается только ждать.