На главную ТИ-Спорт 15 января 2026 17:06

Большунов об участии в Кубке России: Лучшие должны, наверное, соревноваться в мире

Фото: телеграм-канал Александра Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время Кубка России по лыжным гонкам в Казани ответил на вопрос о международном статусе и прокомментировал участие паралимпийской сборной на международной арене.

– Как у тебя с федеральным статусом?

– Федеральный статус – без комментариев, потому что ну так не может быть. Мы соревнуемся здесь, а лучшие должны, наверное, соревноваться в мире. Поэтому я очень рад за паралимпийскую сборную, которая сейчас выходит на старт всей командой. Со многими ребятами я знаком и многие из них поддерживают меня в том числе.

Сегодня обязательно напишу главному тренеру паралимпийской сборной, спрошу, как у них дела, потому что ребята реально заслуживают. Считаю, что их нечестно отстранили от предыдущей паралимпиады, просто, так сказать, выгнали. На будущую паралимпиаде у них ещё есть время подготовиться и я надеюсь, что у них будут самые хорошие результаты. Я желаю этим ребятам удачи, я мысленно с ними, – заявил Большунов журналистам во время пресс-подхода после первого старта на Кубке России в Казани.

Ранее Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 км в Казани, преодолев дистанцию за 32:22.2 секунды.

6-й этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе поселка ЛБК «Мирный» с 15 по 18 января.

#Александр Большунов #лыжные гонки
