На главную ТИ-Спорт 4 марта 2026 14:11

Большунов об ОИ-26: «В FIS сделали бы всё, чтобы не допустить»

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Лыжник, представляющий команду Республики Татарстан на внутренних соревнованиях и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, прокомментировал отказ в нейтральном статусе перед зимними Олимпийскими играми-2026.

«Уверили меня в том, что никто апелляцию рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле всё это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы.

Сейчас я понимаю, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить. От этого никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить (для Йоханнеса Клебо). Забирать шесть из шести», – сказал Большунов «России 24».

Нейтральный статусы получили всего двое лыжников из России Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Зимняя Олимпиада-2026 проходила в Италии с 6 по 22 февраля.

#лыжные гонки #Александр Большунов #Олимпийские игры
