Большунов о смене гражданства: «Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать?»

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Российский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что перед Олимпиадой-2026 у него было несколько предложений о смене спортивного гражданства.

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — цитируют Большунова «Вести».

Во время первого старта в 2026 году Александр Большунов одержал победу на 6 этапе Кубка России по лыжным гонкам в «разделке» на 15 км свободным стилем. Также на чемпионате России, который проходит в эти дни в Южно-Сахалинске он выиграл три старта: раздельный старт, спринт и смешанную эстафету.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 25 февраля по 8 марта. Финал Кубка России в Кировске стартует 28 марта и завершится 5 апреля.