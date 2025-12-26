Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Фото: телеграм-канал Александра Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в эти дни в Кирово-Чепецке. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов у себя в телеграм-канале.

«Саша Большунов, к сожалению, не выступит на Кубке России в Кирово‑Чепецке», — написал Романов у себя в соцсетях.

По итогам сезона Александр Большунов идет на пятом месте среди лыжников. В его активе 175 очков. Возглавляют первую тройку в рейтинге Сергей Ардашев (390 очков), Савелий Коростелев (230) и Александр Терентьев (218).

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит с 26 по 28 декабря в Кирово‑Чепецке.