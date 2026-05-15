Большунов настроен выступить на ЧМ-2027

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов намерен выступить на чемпионате мира в Фалуне.

Впрочем, и у остальной команды такие же амбиции. Такое мнение выразил старший тренер сборной России Юрий Бородавко:



«Нельзя сказать, что подготовка вся только к 2030 году. Она идет в том числе к нему. Но, чтобы в 2030 году выступить очень достойно, надо все предыдущие годы поддерживать определенные качества, а где‑то что‑то подтягивать и выходить на более высокий уровень. Вся работа будет строиться прежде всего к следующему сезону. А уже дальше все будет строиться исходя из тех задач, которые будут поставлены на следующий сезон. Будет допуск или не будет… Очень многое здесь будет играть. Но у всех достаточно оптимистичный настрой. Все спортсмены горят желанием подготовиться как можно лучше и выступить на чемпионате мира в Фалуне. У Саши тоже настрой на чемпионат мира в Фалуне», — сказал Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.