Большунов намерен обжаловать отказ в нейтральном статусе в CAS и ЕСПЧ

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов готов подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Европейский суд по правам человека, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) откажет ему в предоставлении нейтрального статуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рассматривается вариант подачи исков в CAS и в Европейский суд по правам человека, если FIS откажет в нейтральном статусе», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что FIS не хочет предоставлять Большунову нейтральный статус, несмотря на то что лыжник уволился из системы ЦСКА — это было одним из требований федерации. В прошлом сезоне россиянин уже подавал заявку на статус, но получил отказ.

Напомним, что FIS в сентябре объявила о допуске российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Первыми статус получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв.