Большунов может вернуться: сегодня FIS выберет между правилами и политикой

Уже сегодня решится судьба Александра Большунова: FIS рассмотрит заявку Короля лыж на нейтральный статус. Спортсмен выполнил ключевые требования, Клебо ждет новой дуэли, а отказ может обернуться для федерации судебным иском в высшие инстанции. ТИ-Спорт разбирается, сможет ли Большунов вернуться на мировую лыжную арену и какие есть препятствия.





Фото: flgr.ru

FIS сама загнала себя в угол? Большунов выполнил требования, а федерация включает режим тишины

История с получением-неполучением нейтрального статуса Александра Большунова все больше напоминает затянувшийся сериал, в котором каждый новый сезон начинается с обещания поставить точку, но заканчивается очередной паузой. В декабре 2025 года FIS уже отклонила заявку российского лыжника. Вдаваться в причины тогда особо не утруждались, а апелляцию в CAS перед Олимпиадой в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортивный арбитражный суд не стал рассматривать из-за нарушения сроков подачи. В общем, предыдущий спор не закончился полноценным разбирательством по существу.

Позже, в августе Большунов не скрывал раздражения. По его словам, ответ пришёл практически мгновенно: «В течение одного дня. До свидания“ — и все. Достаточно моей фамилии», - сокрушался Король лыж в интервью «РИА Новостям». Он утверждал, что его документы даже не успели внимательно проверить. Да, это субъективная оценка самого спортсмена, а не установленный судом факт, но она хорошо объясняет, почему теперь российская сторона особенно внимательно следит за процедурой.

С тех пор ситуация изменилась еще больше. В сентябре FIS обновила критерии допуска. Из документа исчезло упоминание аффилированных с вооружёнными силами структур, под которое могло попадать спортивное общество ЦСКА, в котором состоял Большунов. Теперь формулировки FIS даже несколько смягчились – запрет сформулирован в отношении спортсменов, добровольно заключивших контракт непосредственно с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Помимо этого, для получения статуса необходимо подписать декларацию о нейтралитете, пройти проверку и соблюдать ограничения: выступать можно только в индивидуальных соревнованиях, без национальной символики.

Работа над заявкой продолжалась и дальше. Александр сделал все, чтобы фактически придраться было просто не к чему – устранил ещё один фактор, который называли тем самым камнем преткновения, из-за которого он получал практически мгновенные отказы. Так, старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Александр уволился из российской армии.

«Подача заявки — его личное дело, а рассмотрение заявки — компетенция FIS», — подчеркнул специалист. При этом он заявил, что лыжник выполнил требования федерации и его шансы «существенно повысились».

Но вместо ясного ответа из Швейцарии так и сохранилась тишина. В FIS отказались обсуждать персональную заявку Большунова, сославшись на юридические ограничения и конфиденциальность:

Более того, в сети появилась и противоречивая информация, якобы FIS все-таки не намерена выдавать Большунову нейтральный статус в этом сезоне, и в кулуарных разговорах якобы просит его подождать еще год, несмотря на то что он прекратил отношения с армией и силовыми структурами. Однако председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев поспешил опровергнуть:

«Я контактирую с FIS каждый день», — заявил он Sport24. По словам функционера, Александр уже подал заявку и «ждёт ответа от FIS». После чего добавил: «Если он получит отказ, уже будем разбираться с этим вопросом».

Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

И вот здесь появляется главный сюжетный поворот. NRK сообщает, что действующие критерии FIS, судя по всему, предполагают положительное решение по заявке Большунова. Более того, в федерации опасаются, что отказ россиянин оспорит в CAS и сможет выиграть дело. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт даже предположил, что нынешний процесс допуска российских лыжников в определённой степени адаптирован под ситуацию Большунова. Ранее, напомнил он, запрос дополнительных сведений со стороны комиссии показывал, что у неё «были сомнения» относительно возвращения главной российской звезды.

Получается неудобная для FIS картина: правила стали мягче, потенциальное препятствие в виде связи с армейской структурой устранено, а сама федерация теперь должна объяснить, почему именно Большунов не соответствует установленным требованиям. Александр Панжинский уже назвал возможный отказ «громким политическим решением» и подчеркнул, что сам лыжник не сделал ничего, что могло бы помешать допуску.

Если FIS скажет «нет», дальше будет CAS. Но Большунов уже в планах сборной

Сегодняшний день может обернуться развилкой всей истории. По сообщениям NRK, именно в этот день FIS рассмотрит вопрос о статусе Большунова. Пока нет оснований утверждать, что решение обязательно будет объявлено немедленно: федерация может как одобрить заявку, так и продолжить проверку. Но времени на бесконечные переносы остаётся всё меньше.

Российская сторона уже включила Александра в предварительный состав на первые этапы Кубка мира. В частности, Большунов фигурирует в планах на старт сезона в финской Руке, который пройдёт 27–29 ноября, и на этап в норвежском Тронхейме 4–6 декабря. Разумеется, это не гарантия участия: без нейтрального статуса все эти планы останутся списком фамилий на бумаге.

Даже положительное решение FIS не означает полного возвращения к прежней жизни. Российские лыжники смогут выступать индивидуально, без флага и гимна. Командные дисциплины пока остаются закрытыми. Но для Большунова важнее всего вновь оказаться в одном протоколе с Клебо, Сундлинг и другими лидерами мирового пелотона. Уже сама возможность проверить себя на фоне сильнейших станет для него прорывом. Иначе – край и окончание карьеры, на которое он намекал в августе, в случае отсутствия международных стартов.

Если же FIS откажет, конфликт может перейти в юридическую плоскость. По информации РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, рассматривается вариант обращения в CAS и даже дальше – в Европейский суд по правам человека. Это логичный следующий шаг: именно спортивный арбитражный суд может оценивать споры между спортсменами и международными федерациями. Правда, рассчитывать на автоматическую победу нельзя. Предыдущая апелляция Большунова не была рассмотрена по существу из-за пропуска срока, а новое разбирательство потребует отдельной правовой аргументации.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается ЕСПЧ – здесь важно не путать инстанции: ЕСПЧ не является вышестоящим спортивным судом и не отменяет решения FIS напрямую. Он рассматривает жалобы на действия государств, а не выступает очередной апелляционной площадкой для каждого решения спортивной федерации. Поэтому на ближайшем этапе главный юридический адрес Большунова — именно CAS.

Но для FIS неприятность заключается даже не в самом факте возможного иска. Если федерация откажет спортсмену, который устранил прежнее формальное препятствие и, по оценке NRK, соответствует обновленным критериям, ей придётся публично и убедительно объяснять своё решение. Одного желания не видеть Большунова на трассе для этого будет недостаточно.

Три года назад его отсутствие можно было воспринимать как часть большой международной изоляции российского спорта. Теперь ситуация сложнее: правила изменились, другие российские лыжники уже получают нейтральные статусы, а главный конкурент открыто говорит, что ждёт возвращения. В случае отказа FIS рискует превратить индивидуальную заявку одного спортсмена в принципиальный спор о двойных стандартах и последовательности собственных требований.

Даже Клебо за возвращение Короля лыж. Главный соперник Большунова готов к новой дуэли

Пока чиновники выясняют, можно ли Большунову возвращаться, на лыжной трассе уже нашёлся человек, который не собирается устраивать ему холодный приём. И это не случайный коллега по пелотону, а великий Йоханнес Клебо — главный соперник россиянина последних лет и один из сильнейших лыжников в истории.

Норвежец не в пример многим лыжникам и особенно лыжницам (особый привет Линн Сванн) не стал делать из спорта арену для политических споров разбрызгиванием яда, а наоборот – только поддержал своего антагониста.

«С моей стороны не будет никаких обид», — заявил Клебо в интервью NRK. Он подчеркнул, что вопрос допуска относится к политической сфере, на которую спортсмен практически не может повлиять. А затем добавил фразу, которую российские болельщики наверняка захотят увидеть на афише первого совместного старта: «Если он вернётся, я буду ему рад. Никаких косых взглядов с моей стороны не будет».

Клебо надеется, что Большунов сохранит прежний уровень и они снова смогут устраивать «интересные и плотные дуэли». И это особенно примечательно: потенциальное возвращение Александра может осложнить жизнь самому Клебо, который за годы отсутствия российского конкурента собрал внушительную коллекцию больших побед. Но вместо страха потерять преимущество — он приглашает снова бороться на трассе.

Разумеется, слова Клебо не стоит автоматически считать позицией всей Норвегии. В стране звучали и звучат куда более жёсткие оценки перспектив допуска россиян. Но личная позиция главного соперника Большунова разрушает удобную картинку, в которой международное лыжное сообщество якобы единодушно против возвращения российского чемпиона.

Фото: скриншот видео Youtube

Елена Вяльбе тоже не стала гадать, сможет ли Большунов немедленно навязать борьбу норвежцу. «Ответ на этот вопрос может дать только прямая дуэль», — отметила она. После столь долгого перерыва, считает руководитель, категоричные прогнозы преждевременны. При этом Елена Вяльбе призналась: «Было бы очень интересно посмотреть» на новое противостояние.

Сам Большунов ещё летом в том же интервью «РИА Новостям» объяснял, что не собирается соревноваться словами. На вопрос о возможной встрече с Клебо он ответил: «Здесь нужно не говорить, а показывать все результатами».

В другом эпизоде интервью спортсмен напомнил, насколько коротка карьера лыжника и как быстро уходит время, когда ты находишься вне международных стартов. Для чемпиона, которому всего 29 лет, четыре сезона без Кубка мира — не просто пауза в календаре, а потерянные годы в самой важной части спортивной жизни.

Ирония в том, что Клебо уже готов к возвращению соперника, Вяльбе хочет увидеть их новую дуэль, а решение по-прежнему зависит от чиновников. Получается, лыжная интрига давно созрела — осталось только разрешить спортсменам выйти на старт.