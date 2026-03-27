Большунов, Коростелев или Ардашев: кто создаст главную интригу финала Кубка России

Завтра стартует финал Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие титулованные лыжники мирового уровня, представляющие Татарстан: Александр Большунов, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и другие. Сможет ли команда Ильшата Фардиева добыть очередные медали? Об этих и других интригах лыжного старта – в материале «ТИ-Спорта».





Выступления лыжников из Татарстана – главная интрига финала Кубка России по лыжным гонкам

В предстоящие выходные в Апатитах стартует финал Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях заключено немало интриг, большинство из которых принадлежат Татарстану.

Во-первых, республика лидирует в общекомандном зачете среди субъектов РФ (14 959 баллов), что само по себе является большим раздражителем для остальных регионов. На сегодняшний день шансов догнать команду Ильшата Фардиева или хотя бы ненамного приблизиться нет практически ни у кого. Для сравнения: на втором месте идет Тюменская область, в активе которой всего 7364,5 очка.

Во-вторых, самые титулованные лыжники, внимание к которым приковано в России и в мире, также представляют Республику Татарстан. Чего только стоит возвращение после международных первенств Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, выступивших на Кубке мира и зимних Олимпийских играх в этом году. Не менее интригующими обещают быть старты трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и его противостояние с Савелием Коростелевым. А также на слуху имя Сергея Ардашева – главного претендента на победы в мужских стартах в финале Кубка.

В женских гонках Татарстан представляют Лидия Горбунова (12-е место в рейтинге общего зачета Кубка России) и Вероника Степанова (15-е место). В этом сезоне после рождения ребенка Степанова выступает, может, и не самым лучшим образом, зато ее порой неоднозначные высказывания интригуют ярче, чем выступления.

«Мы соревнуемся в самом прекрасном турнире на свете, и все остальные страны нам завидуют! Бриллиант этого сезона – финал Кубка России в Мурманской области – стартует на этой неделе!» – написала накануне Степанова у себя в блоге.

Подтвердят ли свой статус Коростелев и Непряева в Кубке России после возвращения с Кубка мира?

Возвращение Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на внутренние старты после выступления на мировой арене является одной из главных интриг текущего сезона. Оба лыжника пропустили большую часть внутренних соревнований. В общем зачете Кубка России-2025/26 у обоих 21-е место: 230 баллов у Коростелева и 218 у Непряевой.

Теоретически догнать лидеров Коростелеву и Непряевой возможно, ведь в финале разыгрывают более 400 очков, но это явно будут не первые места. На сегодняшний день среди мужчин в лидерах идут два представителя Татарстана – Сергей Ардашев (865 баллов) и Александр Большунов (551). Среди женщин – Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга (682) и Алина Пеклецова (629) из Вологодской области. Противостояние последних может стать самым принципиальным в предстоящем кубковом финале.

К выступлениям Непряевой и Коростелева, не так давно соревновавшихся с лыжниками мирового уровня, будет приковано немало внимания. Прежде всего потому, смогут ли они подтвердить свой статус в гонках с соотечественниками. Напомним, что оба спортсмена столкнулись с волной хейта после получения приглашения на международные старты, в том числе и со стороны своих коллег…

Противостояние Большунова и Коростелева. Повторит ли трехкратный олимпийский чемпион свой прошлогодний триумф?

Открыто и сполна получил волну негодования Савелий Коростелев от Александра Большунова. Между спортсменами через СМИ даже произошла небольшая перепалка. Один называл отбор лыжников на мировые старты «цирком», куда можно просто приехать и забрать медали. А второй отвечал не менее обидно и иронично, мол, если это так просто, почему он не здесь?

Александр Большунов и Савелий Коростелев встречались на лыжне неоднократно, в том числе и в нынешнем сезоне. Одним из последних таких противостояний стал второй этап Кубка России в Тюмени. В рамках масс-старта на 20 км 22-летний Коростелев вырвал победу у титулованного лыжника, опередив его на финише лишь на одну секунду. А затем отправился в Европу на этапы Кубка мира и Олимпиаду, тогда как Большунов остался бегать внутри страны.

После отказа от международной федерации в допуске на мировые первенства Большунов как будто еще глубже ушел в себя и из медийного пространства. Он все реже давал интервью и общался с прессой. Отчасти из-за неудач на домашних стартах, а возможно, и то и другое было взаимосвязано. Лишь в январе после первой победы в сезоне на 6-м этапе Кубка страны в Казани Большунов, наконец, заговорил.

В текущем сезоне в Кубке России на его счету две победы в гонке на 15 км свободным стилем и в скиатлоне (10+10 км) – дома. А также два вторых места в масс-старте на 20 км в Тюмени и в гонке преследования (15 км) в Чусовом. В чемпионате страны в Южно-Сахалинске он собрал четыре золота в индивидуальных гонках, а также бронзу в командном спринте и серебро в эстафете.

При этом, конечно, никто не исключает возможности, что в финале Кубка страны Александр Большунов может сильно прибавить. Напомним, что его прошлый сезон развивался практически по аналогичному сценарию: плохой старт и первая победа в январе, а затем яркие выступления и победы на чемпионате России и в Кубке страны. В последнем Большунов выиграл шесть гонок из возможных шести и стал лучшим в общем зачете тура «Большой Вудъявр». Тогда он как раз таки опередил Савелия Коростелева в итоговом протоколе почти на 2 минуты. Удастся ли Большунову повторить свой прошлогодний успех?

Главный соперник Большунова в финале Кубка – Ардашев?

Призовые по итогам турнира весьма внушительные. Победитель общего зачета Кубка России по итогам всех этапов сезона получит 300 тысяч рублей. От 20 до 200 тысяч рублей будут вознаграждены лыжники, попавшие в топ-6 финального этапа. Одним из главных претендентов на победу является Сергей Ардашев. В текущем сезоне 27-летний лыжник продемонстрировал настоящую стабильность.

В настоящий момент Сергей Ардашев лидирует в дистанционном и общем зачете рейтинга Кубка России. В сезоне-2025/26 он 15 раз поднимался на подиум, восемь из них за золотом, и 18 раз попадал в топ-10. В России он лучший в индивидуальных гонках. Наихудший результат он показал в этом году в Казани – 22-е место в скиатлоне из-за падения в коньковой части дистанции.

Помимо того, что Сергей Ардашев является главным претендентом на победу в финале Кубка страны, он также и главный соперник Александра Большунова. Отрыв между лыжниками составляет 314 баллов в общем зачете. Ранее в сезоне Ардашев также неоднократно опережал Большунова. К примеру, в одном из последних стартов на чемпионате страны Ардашев одержал победу в скиатлоне, а Большунов пришел к финишу лишь пятым. Не стоит сбрасывать со счетов и Илью Семикова из Республики Коми. Отрыв между ним и Большуновым составляет еще меньше – всего 65 баллов.

Вяльбе опровергла слухи об отмене финала Кубка России

28 и 29 марта первые гонки финала Кубка России пройдут в Апатитах (Мурманская обл.), а с 31 марта соревнования переезжают в Кировск, где завершатся 5 апреля. Наряду с отмененными накануне лыжным марафоном и Кубком содружества по биатлону в Мурманске появились разговоры и о переносе лыжного Кубка России. Однако глава федерации Елена Вяльбе эти слухи в отношении лыжных соревнований опровергла.

«Отменяют в Мурманске, а мы в Кировске все же проводим. Ничего не отменяется, снега навалом, все хорошо», – сказала Вяльбе.

К тому же трассы лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске и центра «Атлет» в Апатитах не проходят по водным рекам и озерам, поэтому среднесуточное повышение температуры воздуха не влияет на их состояние. Так что маршруты трасс останутся прежними, сообщает МК.РУ.

Расписание финала Кубка России-2025/26

28 марта (Апатиты)

11:00 – Женщины, свободный стиль, 3,3 км

12:30 – Мужчины свободный стиль, 3,3 км

29 марта (Апатиты)

11:00 – Женщины, свободный стиль, 10 км

13:00 – Мужчины, свободный стиль, 10 км

31 марта (Кировск)

11:00 – Женщины, классический стиль, 10 км

13:00 – Мужчины, классический стиль, 15 км

1 апреля (Кировск)

11:00 – Женщины, гонка преследования, классический стиль, 10 км

12:30 – Мужчины, гонка преследования, классический стиль, 10 км

3 апреля (Кировск)

12:00 – Женщины, спринт, свободный стиль – Квалификация

13:00 – Мужчины, спринт, свободный стиль – Квалификация

15:58 – Женщины, спринт, свободный стиль – Финал

16:08 – Мужчины, спринт, свободный стиль – Финал

5 апреля (Кировск)

10:00 – Женщины, масс-старт, свободный стиль, 10 км

11:00 – Мужчины, масс-старт, свободный стиль, 10 км

