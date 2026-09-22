Большунов игнорит ЧР, Терентьева вернулась по-королевски: обзор летних лыж

Лыжные гонки, наряду с «фигуркой», даже в период отсутствия больших соревнований умудряются приковывать к себе внимание. А тут еще и чемпионат страны по лыжероллерам подоспел. В общем, уик-энд у звезд этого вида спорта получился что надо – кто-то пропал, кто-то ошарашил, а некоторые, как обычно, огорчили. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бородавко не знает, что с Большуновым? Ничего не напоминает?

Главной темой последней недели в российских лыжах, разумеется, было обсуждение на тему того, приедет ли Большунов на чемпионат России, который состоялся в Малиновке. Высказывались все – от комментаторов до журналистов и депутатов. На «ТИ-Спорте» вышел текст с мнением психолога, что этот старт необходим для поиска внутренней мотивации для дальнейшей карьеры.

Даже тренер спортсмена Юрий Бородавко отмечал, что, дескать, решать самому Большунову, но, скорее всего, он должен быть. И вот проходят три гонки турнира – две дистанционки и спринт. Что характерно, трехкратный олимпийский чемпион на все из них в заявке, но ни на одну так и не вышел. Оправдываться перед прессой снова пришлось Бородавко:

«Большунов – взрослый человек, сам отвечает за свои поступки. Если он не приехал, значит, есть веская причина. Лучше спросить обо всех причинах у него самого, он более детально ответит. У нас с ним договоренность о том, что в итоге все решения Александр принимает сам. Предварительно, он должен был приехать на гонку, дальнейшие причины пропуска мне неизвестны», – сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».

Как любопытно, согласитесь. Главный спортсмен группы и страны отсутствует, а тренер на голубом глазу признается, что не знает, что происходит. Это все мне напоминает январь этого года, когда перед началом этапа Кубка страны в Казани на пресс-конференции заместитель председателя Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России Елена Вяльбе заявила, что не знает, что со спортсменом. И, как она тогда выразилась, «мы с ним не общаемся». Правда, потом был тот самый поцелуй и крепкие объятия на пьедестале.

Но что с Большуновым сейчас? Может, все-таки вопрос мотивации? Или, может, есть какая-то травма после шоу «Титаны», где Саша снялся в новом сезоне? А может, он просто понял, что ТВ-карьера принесет больше денег, чем банальное впахивание на лыжне без международного будущего? Есть и еще один вариант – возможно, Саша обдумывает очень важное решение.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для того чтобы получить нейтральный статус, нужно увольняться. Это требование FIS. Все будет решать сам спортсмен – стоит ему увольняться из рядов ЦСКА или не стоит. Это сугубо личное дело каждого спортсмена», – сказал Бородавко РИА «Новости».

Возможно, скоро мы узнаем новые подробности и даже увидим Сашу в противостоянии с Клебо? Ох, как долго мы этого ждали.

Терентьева «заткнула» Степанову

А вот кто появился в Малиновке и подарил нам необычайную радость – это олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. В конце апреля у них с супругом Александром родился второй ребенок – малыша назвали Иван. Но старший тренер сборной Егор Сорин уже через короткое время рассказывал, что Наташа приступила к тренировкам.

И вот – чемпионат России по лыжероллерам. Казалось бы, прошло всего четыре с половиной месяца, а она выходит на «разделку» на 10 километров свободным стилем и показывает такой уровень, будто и не было двух родов в ее карьере. Только вдумайтесь, Веронике Степановой на «десятке» Наташа привезла 15 секунд.

Она пропустила только спринт – объективно, Терентьева к нему сейчас не готова. А в последний день был масс-старт на 30 километров – вот тут уж казалось, ну нет, невозможно. А она выходит и снова обыгрывает всю Россию. Причем, что характерно, обыграла и Степанову (привезла ей 37 секунд), и участницу Олимпийских игр, свою сестру Дашу Непряеву (привезла ей 19 секунд).

Наталья Терентьева в центре Фото: flgr.ru

И знаете, если до этого момента у нас возникали вопросы, кто будет примой нового сезона, то здесь все разговоры должны уйти на задний план. Терентьева показала, что она – это уровень Лиги чемпионов, остальные – середняки РПЛ, выражаясь футбольным языком. Но здесь есть очень важный момент – кажется, Наташа вернулась, потому что, думаю, ей пообещали международную арену в короткие сроки. Но если, гипотетически, этого не случится, найдет ли она мотивацию продолжать или решит посвятить все время семье и делам? Кажется, это риторический вопрос для лучшей лыжницы страны.

Что классного случилось на ЧР по лыжероллерам?

Отсутствие Большунова и победы Наташи Терентьевой – это, конечно, авансцена всех лыжных гонок. Но и за этой снежной ширмой таится немало интересного. Например, речь о женском спринте. Мы ждали, перейдет ли качество работы Алены Барановой в количество на лыжне. И вы знаете, перешло – подопечная Бородавко выиграла и «летник».

Анастасия Фалеева Фото: minsport.tatarstan.ru

Здесь же отметим и представительницу Татарстана Анастасию Фалееву. Если помните, то последний зимний сезон для нее сложился, мягко говоря, болезненно – мы видели ее только до Нового года. После она заболела ангиной и не появилась в Казани. Потом пропустила еще несколько этапов Кубка, блекло выступила на чемпионате страны в Южно-Сахалинске. И вот наконец-то обновленная приехала в Малиновку, где стала четвертой. Что, согласимся, для ее последнего года вполне хороший результат. Но зимой мы ждем сильно большего.

У парней меня заинтересовал один фрагмент – масс-старт на 30 километров. Да, не было Большунова. Но не могу не отметить, как же здорово на дистанции «разложился» Алексей Червоткин – на опыте обыграл молодого Савелия Коростелева на финише. Кстати, тут ничего удивительного, это «конек» и визитная карточка Леши – если помните, на Олимпиаде 2022 года, на первом этапе, он разложил весь «мир». Так что опыт, как говорится, не пропьешь.