Большунов и другие лыжники РТ улетели в Италию. Протест или плановая подготовка?

Сегодня норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт рассказал, что отъезд представителя Татарстана Александра Большунова из России якобы не плановая подготовка, а следствие потери интереса к выступлениям в России и протест против политики Елены Вяльбе. «ТИ-Спорт» взвешивает теорию на достоверность.





Самый титулованный лыжник страны Александр Большунов покинул Россию и отправился тренироваться в Западную Европу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов потерял интерес к выступлениям в России?

Российское лыжное сообщество взорвала новость о том, что самый титулованный лыжник России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов покинул Россию и отправился тренироваться в Западную Европу. Вскоре стало известно, что поехал он в итальянские Альпы. А также туда отправились другие российские лыжники Сергей Волков, Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющие Татарстан на внутренней арене.

Конспирологи и особо впечатлительные болельщики тут же стали составлять теории заговора, что Александр – предатель, который, по сути, сбежал из России и больше здесь выступать не желает. Лыжник, напомним, выступает в нынешнем сезоне за сборную Республики Татарстан, но пока не слишком успешно.

На данный момент Большунов идет лишь четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Лишь 25 января Александр одержал свою первую победу на этапах Кубка России в текущем сезоне в Ижевске. По сравнению с той сумасшедшей серией побед, которую выдал Александр в прошлом году, этот результат можно с полным правом называть резким падением с обрыва. В прошлом сезоне Большунов одержал 23 победы подряд на Кубке и чемпионате России, а всего выиграл 25 гонок из 28.

Поэтому версия, что Большунов больше не получает былых эмоций от внутрироссийских соревнований, вполне вяжется с его результатами непосредственно на трассах.

Теорию, что Александр утратил интерес к выступлениям в России, подогрел своим «инсайдом» журналист норвежской государственной вещательной компании NRK Ян Петтер Сальтведт в беседе с российским изданием Sport24.

«Я был очень удивлен, узнав, что Большунов уехал из России в Западную Европу. Сначала я подумал, что ему нужно вдохновение после трех долгих лет отсутствия в международном лыжном спорте. Но моя главная версия заключается в том, что ему надоела Россия и, прежде всего, Вяльбе с ее все более и более безумными теориями.

На данный момент Большунов идет лишь четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большунов надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии. Не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то еще из федерации. Она говорит, что одобряет это. На самом деле, это не так. Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24.

«Улетел согласно плану». Действительно ли лыжники улетели на запланированную тренировку?

Однако есть в этой истории и другая, более рассудительная сторона, которая призывает не вдаваться в истерику и мыслить фактами.

Мол, Александр улетел туда, где будут проходить следующие зимние Олимпийские игры. Авось МОК все-таки допустит в качестве нейтральных спортсменов, как это было на минувших летних Играх в Париже. А готовиться к главным соревнованиям четырехлетия нужно в наиболее приближенных условиях к тем, что будут на Олимпиаде. На тех же высотах, на том же снеге и воздухе. Да и условия в Европе якобы лучше.

Вот и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже поспешила заверить, что это плановое мероприятие.

«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», – передает слова Вяльбе ТАСС.

Елена Вяльбе поспешила заверить, что это плановое мероприятие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но в таком случае возникает сразу несколько контраргументов. Во-первых, почему тогда туда же отправились те же Дарья Непряева и Сергей Волков. Вряд ли у них имеются хоть какие-то шансы пробиться на Олимпиаду даже в случае допуска россиян. Первая только-только восстанавливается после родов, ей бы во внутренних соревнованиях начать выступать. Второй не показывает результатов, которые позволили бы ему надеяться на отбор на Олимпиаду.

Также может возникнуть резонный вопрос: неужели в России невозможно найти такую же высоту, как в Италии и с теми же условиями? Цена занятий в Европе немногим дороже, чем на Красной Поляне под Сочи. А условия в России вряд ли хуже.

И третий, вполне логичный вопрос. А разве спортсмены из других лыжных держав тоже тренируются в Италии? Нет, они проходят подготовку в своих странах. Так что при всех доводах рассудительных поклонников лыж неприятные вопросики все-таки остаются.

Если Большунов поехал готовиться к Олимпиаде, какие у него шансы?

Вопрос с предстоящими через год Олимпийскими играми, естественно, отбрасывать не стоит. Так же, как и якобы недовольство лыжников действующим президентом федерации. Намеки норвежского журналиста сводятся к тому, что вскоре она может покинуть свой пост.

Однако нужно понимать всю подноготную для того же Александра Большунова. Всем известно, что лыжник являлся военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, что уже прямо противоречит тем условиям, которые МОК выставляет для спортсменов, желающих участвовать в Олимпиадах. Причастность спортсмена к силовым и армейским структурам, по идее, ставит крест на его притязаниях (если они были).

Поехал ли Савелий Коростелев на Апеннины для подготовки к Играм или это тоже всего лишь «плановая подготовка»? Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совсем другой вопрос по фигуре Коростелева, также выступающего в нынешнем сезоне за сборную Татарстана. Да и результаты Савелия куда приличнее, что добавляет ему шансов на международных отборах. Сейчас он идет на второй позиции в общем зачете с 667 баллами, отставая от лидера Сергея Ардашева на 54 очка (721).

Поехал ли Савелий Коростелев на Апеннины для подготовки к Играм или это тоже всего лишь «плановая подготовка»?

Со всеми этими вопросами мы дозвонились до самой Елены Вяльбе, но она не стала комментировать, сославшись на занятость. «ТИ-Спорт» задаст эти вопросы главе федерации позже.