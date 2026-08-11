Большунов: «Есть желание бросить всё и остаться с семьей. Никаких допусков нет»

Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что из-за отсутствия перспектив международного допуска всерьез задумывается о завершении карьеры. Лыжник, выступающий за Татарстан во внутренних первенствах, признался, что хочет больше времени проводить с женой и дочерьми.

«Есть желание бросить всё и остаться с семьёй. Хочется находиться рядом с женой и дочками. Помочь жене, чтобы ей было поспокойнее. Слава богу, всё получилось как планировали. Хорошие тренировки делать не всегда получалось, но намного важнее было быть рядом с женой», – сказал Большунов «РИА Новости».

Он также заявил, что затянувшееся отстранение подрывает мотивацию и лишает спортсменов возможности реализовать себя. «Сколько можно это терпеть? Год-два ещё можно пережить, но потом ты просто обманываешь себя. Никаких допусков нет. Спорт не вечен, а этот промежуток у тебя просто отнимают. Не дают показать свою силу», – добавил он.

Большунов не выступает на международных турнирах с 2022 года. Ранее спортсмен сомневался, что FIS вообще рассматривала его заявку на нейтральный статус. Официальных комментариев от FIS по поводу его слов пока не поступало.