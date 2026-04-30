Большунов об Олимпиаде: «Тебя не пригласят, если ты сильный спортсмен»

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что сильных спортсменов из России специально не приглашают на Олимпийские игры, чтобы избежать сильной конкуренции. Об этом титулованный лыжник заявил во время форума «Знание.Первые».

«Олимпиада – самое престижное мероприятие, но последние годы не самое престижное. Олимпийские игры работают по приглашению, если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят, чтобы ты не мешал завоёвывать медали», – приводит слова Большунова «Чемпионат».

Все российские спортсмены отстранены от международных соревнований с 2022 года и могут выступать лишь в статусе нейтральных атлетов. Перед отборочными соревнованиями ОИ-26 Большунову отказали в получении нейтрального статуса.

Александр Большунов трижды становился обладателем золотых медалей Олимпийских игр-2022 в Пекине, чемпионата мира, дважды в «Тур де Ски», а также дважды удостаивался «Большого хрустального глобуса».