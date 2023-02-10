Большой зимний фестиваль музыки объявил конкурс среди рок-меломанов на имя своего проекта

В Казани с 9 по 11 февраля в третий раз проходит Большой зимний фестиваль музыки – совместный проект летнего open-air-фестиваля «Волга-Волга» и Big Twin Fest’а. Площадкой мероприятия стала Big Twin Arena (Ак Барс Арена), где 10 и 11 февраля в течение около 4 часов будут выступать как начинающие и пока малоизвестные рок-группы, так и уже нашумевшие «Хмельная ворга», «Дом Кукол», «Волга-Волга», «Обе|рек», солист группы «Анимация» Константин Кулясов и экс-солист группы «Ария» «Артур Беркут», Nalien, Павел Пиковский и др.

«Вот уже третий год мы называем то, что получается, Большой зимний фестиваль музыки. В этом году мы уже замахнулись на трехдневный фестиваль. Вчера был квартирник на студии «Волга-Волга», в котором в онлайн-формате участие приняли уже известные группы, а кроме того в этом году мы получили более 60 заявок, из которых отобрали шесть для участия в конкурсном дне, который состоится на площадке Big Twin Arena сегодня. И вот когда мы сами осознали масштаб фестиваля, который в этом году затеяли, поняли что ему нужно собственное имя. Вчера на онлайн-квартирнике мы приняли решение запустить флешмоб на название Большого зимнего фестиваля в Казани. Варианты принимаем в соцсетях, и, возможно, к концу третьего дня фестиваля уже будет выбрана идея названия», – анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» художественный руководителя фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Он также пояснил, что объединить open-air-фестиваль «Волга-Волга» и Big Twin Fest в зимний фестиваль на концертной площадке в помещении было решено из соображений взаимовыручки. Идея родилась еще во время пандемии и локдауна, но нашла свою актуальность и после, так как, по словам Салакаева, «зимой всегда сложнее складывается спонсорская история, а вместе веселее, дружнее».

Билет на оба концертных дня фестиваля единый, зрителей начнут запускать за час до концерта – в 17.00. В первом блоке фестиваля 10 февраля отыграют концертную программу по полчаса три коллектива-финалиста. Затем выступит один из членов жюри Павел Пиковский. Второй блок также начнут следующие три финалиста, представив свои получасовые программы, а завершит конкурсный день Констанстин Кулясов, солист группы «Анимация» и также один из пятерки жюри фестиваля. В завершающий день фестиваля пройдут концерты известных рок-исполнителей, а также группы-победительницы конкурсной программы. За час до начала концертов будет организована авторгаф-сессия с кумирами в фойе Big Twin Arena.