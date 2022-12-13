«Большой врач» следит за тобой: как онлайн-сервис контролирует здоровье сердечников

После инфаркта или инсульта можно вновь оказаться на больничной койке. Чтобы этого избежать, в Казани разработали специальный онлайн-сервис «Связь». Он поможет сердечникам следить за своим здоровьем, а главное, сразу отправит все показатели лечащему врачу. В том, как работает современная связь между доктором и пациентом, разбирался «Татар-информ».

Зульфия Ким: «Глобально во всем мире снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдается»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Болезни сердца и сосудов чаще других убивают татарстанцев

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями сердца и сосудов – это особые пациенты, которые должны постоянно контролировать свое здоровье. Врачи уверены, что особенно это касается тех, кто уже перенес инфаркт или инсульт.

«На текущий момент мы понимаем, что, к сожалению, глобально во всем мире снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдается. Такова общемировая и российская статистика», – отметила главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача седьмой городской больницы Казани Зульфия Ким.

Статистика Минздрава Татарстана гласит, что болезни сердца и сосудов – лидеры по причинам смерти людей.

«Мы понимаем, что, выписавшись за пределы стационара, пациент не всегда все досконально помнит назначения, а находясь в стационаре, не всегда может получить ответы на все интересующие его вопросы. За пределами больницы у него могут появиться новые вопросы, ведь открываются новые обстоятельства в жизни. Именно поэтому мы рассмотрели возможность постстационарного сопровождения пациента», – добавила кардиолог.

К примеру, пока пациенты-курильщики с инфарктом миокарда находятся в стационаре, многие из них бросают пагубную привычку, поделилась наблюдениями Зульфия Ким. После сердечной катастрофы они еще четыре месяца находятся дома на больничном и так или иначе продолжают соблюдать все рекомендации врачей. А вот через полгода-год после случившегося бывшие пациенты начинают забывать о своем диагнозе, вновь закуривают, перестают принимать таблетки и забывают о здоровом образе жизни.

Статистика Минздрава Татарстана гласит, что болезни сердца и сосудов – лидеры по причинам смерти людей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Приходится постоянно напоминать пациентам о том, что, невзирая на их хорошее самочувствие, а они обычно очень хорошо себя чувствуют, нужно соблюдать рекомендации, которые предписаны врачом, и вести здоровый образ жизни», – заметила врач.

Именно для мониторинга здоровья сердечников еще год назад в Казани начал работать сервис «Связь». Проект разработали при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Управления здравоохранения Казани.

15 тысяч сердечников онлайн следят за своим здоровьем

Уже более 15 тысяч казанцев, у которых диагностированы проблемы с сердцем и сосудами, следят за своим здоровьем онлайн.

Пациенты могут установить приложение, оно доступно в App Store и Google Play. Заполнять дневник можно в веб-версии или через WhatsApp-бот.

Для мониторинга здоровья середечников еще год назад в Казани начал работать сервис «Связь» Фото: © «Татар-информ»

Все достаточно просто, необходимо регулярно вносить показатели артериального давления и ​​пульс, описывать общее самочувствие и указывать лекарства, которые человек принимает. Данные о состоянии здоровья пациента видны в личном кабинете врача. Есть возможность связаться с оператором и задать свои вопросы, прослушать лекции, которые подготовили врачи Татарстана.

Команда «Связи» уверена, что при помощи приложения получается минимизировать вероятность ухудшения состояния и увеличить эффективность лекарственной терапии.

А также совсем недавно в казанские Центры чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ-центры) – это МКДЦ, РКБ, седьмая городская больница и медсанчасть КФУ – начали завозить конверты мониторинга здоровья. Их выдают пациентам, которые выписываются после инфаркта, инсульта, стентирования, шунтирования и абляции. Их могут использовать те, у кого в силу возраста возникают проблемы в пользовании смартфонами.

Вадим Шитов: «Человек просто так в систему попасть не может, это не социальная сеть» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нужен только специальный набор: вся необходимая информация есть в конверте и телефон для связи с оператором. Конверты состоят из дневника самоконтроля артериального давления и анкеты для сбора анамнеза перед посещением врача. Содержимое конверта пациент заполняет ручкой», – отметил основатель проекта Вадим Шитов.

Пожилые люди могут сами открыть камеру на телефоне и по QR-коду загрузить фотографию листочка или попросить это сделать детей или внуков. Также можно прийти на прием в поликлинику с листочком, заполненным от руки.

Важно, что в больнице после выписки человек подпишет согласие на обработку персональных данных. Ему присвоят личный код, который следует ввести после регистрации, и только после этого его жизненные показатели будут передаваться врачу в поликлинику.

«Человек просто так в систему попасть не может, это не социальная сеть», – заметил Вадим Шитов.

В планах подключить всю республику

Программа направлена на регулярное динамическое наблюдение за сердечниками и их общение с врачом.

«Раньше получил пациент, к примеру, инфаркт миокарда. После выписки он должен приходить с определенной регулярностью в поликлинику. Он приходит, его спрашивают: “Как у вас давление?” Он отвечает, что вроде нормально. Интересуются: “Избавились ли от вредных привычек?” и так далее. А здесь врач в приложении может посмотреть, что происходит с пациентом между посещениями поликлиники», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Чем раньше мы внесем коррективы в лечение, тем лучше будет для пациента» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По изменению давления пациента, по меняющимся результатам анализов врачи смогут онлайн заметить что-то неладное и скорректировать лечение.

«Чем раньше мы внесем коррективы в лечение, тем лучше будет для пациента. Эффект от лечения выше, финальный результат лучше», – добавил он.

За год работы благодаря приложению врачи и айтишники смогли спасти жизни десятков людей. Экстремально высокие или низкие показатели того или иного пациента высвечиваются в личном кабинете лечащего врача, он сразу же сможет отреагировать на них.

В работу пока включены кардиологические отделения крупных больниц Казани, но Владимир Жаворонков подчеркнул, что работа будет продолжена. Планируется вручать конверты и приглашения поучаствовать в программе мониторинга в ЧКВ-центрах по всему Татарстану – это БСМП Челнов, альметьевская медсанчасть, Нижнекамская центральная районная больница и другие.

Подключение к онлайн-сервису и получение конверта мониторинга здоровья проходит бесплатно по ОМС, начать следить за здоровьем можно, заполнив анкету на сайте здоровьесердца.рф.