«Настоящая кузница кадров»: Минниханов наградил орденом вуз, где сам был студентом

Достойный вклад Казанного государственного аграрного университета в подготовку специалистов сельского хозяйства и лесной отрасли России отметил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он принял участие в торжествах, посвященных 100-летнему юбилею КГАУ.

Праздничные торжества для работников вуза начались с посещения руководителем республики обновленного корпуса общежития университета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самые крутые студенты проживали в этом комплексе»

Праздничные торжества для работников вуза начались с посещения руководителем республики обновленного корпуса общежития университета. В этих стенах когда-то жил и сам Рустам Минниханов, будучи студентом КГАУ.

«Пять лет я здесь жил, когда учился. Занятия в основном проходили в здании на улице Карла Маркса. Самые крутые студенты проживали в этом первом комплексе», — поделился воспоминаниями Минниханов.

Дом студента аграрного университета включает два благоустроенных корпуса площадью более 9 тыс. квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дом студента аграрного университета включает два благоустроенных корпуса площадью более 9 тыс. квадратных метров. Здесь будут проживать 800 учащихся.

«Было желание что-то сделать к столетию образовательной организации. И вот получилось такое красивое здание, узнать сложно. Внешний облик очень достойный», — сказал Президент РТ.

Он пожелал студентам успехов в учебе и заверил, что агропромышленная образовательная система республики будет и дальше поддерживаться.

Виктор Бердышев: «То, что делается в Татарстане, — большой пример для всех руководителей регионов в том, как надо поступать и относиться к аграрному вузу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению генерального директора Ассоциации аграрных вузов России Виктора Бердышева, то, что делается в Татарстане, — «большой пример для всех руководителей регионов в том, как надо поступать и относиться к аграрному вузу». «Эту замечательную территорию я помню с 1992 года, когда приезжал сюда в первый раз. Здесь всё преобразилось», — заметил он.

Айрат Валиев: «Сегодня у нас двойной праздник — мы отмечаем 100-летие вуза и открываем наше прекрасное общежитие после капремонта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев добавил, что ремонт здания был проведен в короткие сроки и выполнен качественно. Здесь будут проживать студенты всех факультетов.

«Сегодня у нас двойной праздник — мы отмечаем 100-летие вуза и открываем наше прекрасное общежитие после капремонта. Мы получили прекрасное здание. Его даже нельзя назвать общежитием, это дом студентов. Созданы прекрасные условия для проживания», — отметил он.

В мероприятии также приняли участие глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров, руководитель Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Цифровизация приходит в агроиндустрию»

После посещения обновленного общежития КГАУ Рустам Минниханов принял участие в открытии финала всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов АгроНТИ-2022. Вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником Президент Татарстана пожелал успехов будущим молодым специалистам.

Минниханов отметил, что Татарстан уже несколько лет подряд принимает участников конкурса АгроНТИ. Мероприятие объединяет учащихся со всей России, подчеркнул он.

«Радует, что сегодня мы можем начинать подготовку специалистов уже со школьной скамьи. Понятно, что вуз — это высший уровень подготовки. Вы — наше будущее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Радует, что сегодня мы можем начинать подготовку специалистов уже со школьной скамьи. Понятно, что вуз — это высший уровень подготовки. Вы — наше будущее», — сказал он конкурсантам. Президент РТ пожелал учащимся успехов в соревнованиях и отметил, что в России аграрные университеты получают большую поддержку.

Иван Бортник добавил, что в связи со 100-летием Казанского аграрного университета, финал конкурса решено провести в Казани. «Масштабы конкурса растут, и это радует. Появляются новые номинации, связанные с цифровизацией, поскольку новейшие направления приходят в агроиндустрию, и она на этом развивается. Мы видим, что именно эти номинации вызывают интерес у подрастающего поколения», — заметил он.

Иван Бортник: «Масштабы конкурса растут, и это радует. Появляются новые номинации, связанные с цифровизацией, поскольку новейшие направления приходят в агроиндустрию, и она на этом развивается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финальный этап конкурса АгроНТИ-2022 пройдет в Казанском государственном аграрном университете 16-17 сентября. Главный замысел «АгроНТИ для школьников» заключается в том, что компании, работающие в сфере цифровых агротехнологий, делятся передовыми знаниями и разработками с сельскими учащимися. Цель — познакомить детей с перспективами работы в агросфере, провести раннюю профориентацию, обучить новейшим технологиям.

В течение года учащиеся из разных регионов России проходили заочные отборочные и очные обучающие туры конкурса на площадках агроуниверситетов. Одна из таких площадок в мае была организована и в Казанском государственном аграрном университете, который уже с 2019 года участвует в проекте.

Приезд Президента РТ с воодушевлением ждали десятки студентов, преподавателей и ветеранов вуза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Агарный университет обеспечивает успешную работу АПК республики и страны»

Следующей точкой визита Рустама Минниханова стал главный корпус КГАУ в центре татарстанской столицы. Приезд Президента РТ с воодушевлением ждали десятки студентов, преподавателей и ветеранов вуза.

Поприветствовав собравшихся, Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане налажена успешная подготовка высококвалифицированных кадров для аграрной и лесной отраслей, в основе которой — десятки лет упорной научной работы сотрудников Казанского государственного аграрного университета.

Он напомнил, что за долгие годы своей работы КГАУ выпустил более 40 тыс. специалистов для сельского и лесного хозяйства.

Рустам Минниханов напомнил, что за долгие годы своей работы КГАУ выпустил более 40 тыс. специалистов для сельского и лесного хозяйства. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Данный вуз является настоящей кузницей квалифицированных кадров, которые обеспечивают успешное функционирование агропромышленного комплекса нашей республики и всей страны в целом. Это ведущие специалисты в своих отраслях, ученые и управленцы», — обратился к собравшимся в зале Рустам Минниханов.

По его словам, сегодня перед вузом открываются новые горизонты развития — создание дополнительных компетенций обучения, а также наращивание общего количества обучающихся в его стенах студентов.

«Вуз активно развивается. На его базе разработана и реализована инновационная модель взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-сообщества. Созданы демонстрационные и учебно-производственные центры. Научные школы вуза занимают лидирующие позиции в отечественной сельскохозяйственной науке по широкому спектру направлений. Университет выступает в качестве площадки для разработки и внедрения новых технологий в АПК», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов торжественно прикрепил знак ордена на знамя университета под аплодисменты действующих сотрудников и ветеранов учебного заведения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итогом многолетнего научного труда специалистов КГАУ стало присвоение коллективу вуза ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Рустам Минниханов торжественно прикрепил знак ордена на знамя университета под аплодисменты действующих сотрудников и ветеранов учебного заведения.

«Коллектив университета награжден этим орденом за выдающиеся заслуги в развитии науки и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства», — резюмировал Президент Татарстана.

Итогом многолетнего научного труда специалистов КГАУ стало присвоение коллективу вуза ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следом прошла церемония вручения государственных наград сотрудникам университета. По окончании официальной части торжества мероприятие продолжилось исполнением песен, сценическими выступлениями и поздравлениями в честь векового юбилея КГАУ.