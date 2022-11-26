Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» впервые выступила на фестивале «Мост дружбы»

Фото: пресс-служба фестиваля «Мост дружбы»

В Йошкар-Оле стартовал XIX Международный фестиваль русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы». Впервые в этом году в нем принимает участие арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Артисты из Татарстана представили зрителям спектакль «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе Лопе де Вега.

Для коллектива театра участие в фестивале «Мост дружбы» – это большая честь и возможность представить Казань на высоком уровне, рассказал главный режиссер постановки Александр Туманов. «Как для еще совсем молодого коллектива, приглашение на фестиваль стало своего рода признанием нашего коллективного труда на федеральном уровне. И я очень рад, что мы смогли достойно заявить о себе среди других уважаемых театров», — сказал он. По его словам, гастроли арт-резиденции стали своего рода проверкой, которую труппа успешно прошла.

Со спектаклем «Изобретательная влюбленная» труппа в последний раз выступал весной. Хотя воспринимать стихи со сцены для современного зрителя — задача не из простых, артистам удалось донести мысль и задумки автора через стихотворный текст начала XVII века, отмечает режиссер.



«Артисты расставили правильные акценты, своей актерской игрой динамизировали действие и сделали материал удобоваримым для публики, не потеряв при этом значимости пьесы. Но что может быть даже важнее, сами зрители приняли нас очень тепло», — отметил он и поблагодарил организаторов за проведение фестиваля.

«В особенности, хотелось бы сказать спасибо техническому персоналу, который был с нами всю ночь до самого

утра — на протяжении всего времени монтировки декораций и расстановки света», — подчеркнул режиссер.

фото: пресс-служба фестиваля «Мост дружбы»

Проект «Мост дружбы» стал первым фестивалем в послужном списке театра «Созвездие-Йолдызлык». По словам заведующей литературной частью театра Елены Аржаковой, после успешного выступления арт-резиденция получила предложение вновь принять участие в фестивале в следующем году.



«Эксперты поименно выделили буквально каждого артиста, задействованного в спектакле. Надо сказать, что во время показа был аншлаг, а публика очень живо реагировала на каждую реплику. Фестиваль „Мост дружбы“ позиционирует себя не как конкурс, а как театральный праздник. И очень приятно, что мы смогли внести свою лепту в это грандиозное действие», — добавила она.



Напомним, фестиваль «Мост дружбы» продлится до 29 ноября. В программе фестиваля этого года выступление артистов из театров Махачкалы, Майкопа, Чебоксар, Уфы, Грозного, а также хозяев фестиваля — Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова.