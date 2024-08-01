Большой страх мелкого человека: почему Зеленский готов на референдум о новых регионах РФ

Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Monde

Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Зеленский и маленькая испуганная собачка

Знаете, есть такие маленькие собачки, которые от малейшего страха начинают мелко дрожать. В случае с Владимиром Зеленским такая аналогия вполне уместна.

Маленький человек из комедийного жанра неожиданно стал президентом большой по европейским меркам страны и довел государство до ситуации, близкой к полному уничтожению. Большие должности требуют соответствующего масштаба личности. Но здесь это тождество оказалось явно нарушено: у власти оказался случайный маленький человек с большими комплексами.

И в жизни каждого маленького человека рано или поздно наступает момент, когда он начинает понимать, что его комплексы оказываются несовместимыми с реальностью, что он очень здорово ошибся. И цена этой ошибки – целая большая страна, Украина. Он осознает, что, мягко говоря, наломал дров, но исправить уже ничего нельзя. Вот тогда этого маленького человека начинает накрывать липкий и неотвязный страх, что в полной мере проявилось в интервью Зеленского изданию Le Monde.

Зеленский затребовал… прибытия на второй «саммит мира» российской делегации. Да так, словно делает всем одолжение Фото: ru.wikipedia.org

О чем дрожит президент Украины

Интервью получилось очень сумбурное, в нем нет никакой логики, но много страха. Сначала Зеленский причитает, почему, мол, пустили на парижскую Олимпиаду российских и белорусских спортсменов, пусть и под нейтральным флагом. Это просто сотрясание воздуха, ведь даже если никто бы не поехал на Олимпиаду, как это бы ему помогло? Обычное русофобское бессмысленное высказывание.

Далее в интервью начинается типовое и надоевшее уже всем выклянчивание у Запада денег и оружия. А воевать, по словам Зеленского, некому, несмотря на новый украинский закон о мобилизации. Прозрачный намек (особенно французам): шлите не только деньги и оружие, шлите своих солдат умирать за киевский режим. Сердобольные французы ведь уже почти-почти направили на Украину около 2000 своих военных. Но Зеленскому этого мало, нужно втянуть на убой как можно больше солдат со стороны.

Еще одно требование Зеленского – Китай должен надавить на РФ, чтобы военные действия на Украине прекратились. В интервью Le Monde он заявил, что именно в этом (а не в посредничестве) должна заключаться функция Пекина в мирном урегулировании российско-украинского военного конфликта.

«Я не хочу посредничества со стороны Пекина. Пекин должен оказать давление на Кремль, чтобы тот прекратил войну. Если Китай захочет, он может заставить Россию прекратить эту войну», — отметил он.

Маленький человек Зеленский указывает большому Китаю, что ему делать и в какой роли при переговорах быть. Какая неадекватная прелесть! Еще одна неадекватность: в интервью – Зеленский затребовал… прибытия на второй «саммит мира» российской делегации. Да так, словно делает всем одолжение.

«Так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – милостиво санкционирует присутствие российской стороны Зеленский.

Это при том, что первый «саммит мира», инспирированный Зеленским, с позором и треском провалился. Но Зеленский не унывает и готовится к новому «саммиту мира».

Зеленский признал суровую реальность и смог ненадолго вынырнуть из выдуманного им мира. Он понял: у Украины нет перспектив в этом противостоянии, а потому можно уже не говорить о границах 1991 года Фото: © Стрингер, РИА Новости

Проблеск адекватности

Казалось бы, зачем комментировать и цитировать это очередное интервью Зеленского, полное глупостей и попрошайничества у Запада? А вот почему: впервые за годы нахождения у власти Зеленского его посетили проблески адекватности. Что совершенно неожиданно – пациент считался неизлечимым. Поэтому и пишем про это интервью.

Итак, Зеленский признал суровую реальность и смог ненадолго вынырнуть из выдуманного им мира. Он понял: у Украины нет перспектив в этом противостоянии, а потому можно уже не говорить о границах 1991 года. То есть речь уже не идет о неминуемом «возврате Украины к этим границам». Другими словами, Зеленский готов к переговорам о сдаче территорий.

Но даже тут в интервью Зеленский обнаружил свой дикий страх перед таким решением и… переложил его тяжесть на украинский народ. Глава киевского режима впервые допустил референдум о признании новых территорий России официальной Украиной.

«Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами в мире без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому этот вопрос касается только нас. Кто-то недавно сказал: “А что если Украина отдаст свои территории в обмен на что-то, гарантии безопасности, возможно, НАТО, возможно, ЕС и т.д.?” Таких высказываний может быть много, но ты должен понимать, что официально Украине никто ничего не предлагал. И Украина никогда не отдаст свои территории. Власти не имеют официального права отдавать свои территории. Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть. Скажу вам откровенно, что это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него, очевидно, будет победой, если он получит часть нашей территории обратно», – заявил Зеленский.

Зеленский прикрывается народом и Конституцией Украины

Тут прекрасно всё. И ссылки на Конституцию Украины, которой Зеленский подтерся, узурпировав власть по истечении президентских полномочий. И перекладывание ответственности на плечи украинского народа (а где был украинский народ за все время правления Зеленского?). И перекладыванием ответственности на народ Зеленский сам ставит свою субъектность под вопрос. Хотя была ли эта субъектность у управляемой Западом марионетки?

Но самое главное – есть признание суровых реалий и пораженческая позиция, продиктованная, прежде всего, страхом за свою жизнь. Зеленский дрожит, его трясет от понимания того, что произойдет с ним в ближайшем будущем. И это выражается в том, что сквозь пелену его неадекватности начинают проявляться вполне здравые признания – правда, с перекладыванием ответственности. Страх в этом случае – хороший лекарь.

Даже в лояльном Украине Европарламенте очень сильно удивились позиции Зеленского

«Ты поспособствовал разрушению Украины, поспособствовал гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса, поспособствовал распродаже украинской земли западным корпорациям, поспособствовал прокси-войне США, НАТО. История не будет к тебе благосклонна, Зеленский», – так обратился к главе киевского режима депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Так что Зеленскому остается только трепетать от страха, потому что возмездие за содеянное не за горами.