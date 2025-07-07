«Большой семейный пикник» и 64 свадьбы: как в Казани отметят День семьи, любви и верности

В Татарстане проходит «семейная неделя», которая завершится завтра масштабным празднованием Дня семьи, любви и верности. Какие мероприятия готовят для жителей и гостей Казани, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.





День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане за «семейную неделю» прошло 600 мероприятий

День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года, хотя официально был учрежден в 2022 году. Этот праздник напоминает о важности семейных ценностей, символизирует единство, гармонию и взаимопонимание, отметила начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.

«В рамках «семейной недели» в Татарстане организовано около 600 мероприятий: концерты на открытых площадках, мастер-классы, выставки, викторины, турниры и конкурсы, кинопоказы, театральные постановки, лекции, спортивные мероприятия, литературные вечера и творческие мастерские», – рассказала Студеникина.

Елена Студеникина: «В рамках «семейной недели» в Татарстане организовано около 600 мероприятий» Фото: kzn.ru

Так, 5 июля в детском парке «Елмай» прошел семейный праздник, где главным событием стало награждение медалью «За любовь и верность». В этом году награду получили 12 семейных пар.

Особое внимание в этом году уделили и Году защитника Отечества. По словам начальника ЗАГСа, в первую очередь поздравили семьи участников СВО, трудовые династии оборонных предприятий, а также представителей образования и культуры.

Кроме того, в этот день на семейном фестивале «Праздник родословной» чествовали три пары золотых юбиляров семейной жизни и три многодетные семьи.

«Считается, что союз, созданный в этот день, будет счастливым, долгим и прочным» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марш Мендельсона прозвучит в этот день для 64 пар

Праздничные мероприятия Дня семьи, любви и верности в Казани начнутся 8 июля с крестного хода и праздничного молебна в храме священномученика Кирилла Казанского. После запланировано возложение цветов к памятнику князю Петру и княгине Февронье.

На территории храма пройдут мастер-классы по изготовлению декоративных предметов, будут работать полевая кухня, благотворительная ярмарка, развлекательно-игровая программа и торжественная церемония чествования многодетных семей.

«Считается, что союз, созданный в этот день, будет счастливым, долгим и прочным», – заметила Студеникина.

По ее словам, в ЗАГСах Казани марш Мендельсона прозвучит для 64 пар.

Завершится семейная неделя в сквере имени Васильченко, где будут чествовать семьи долгожителей.

12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Большой семейный пикник». Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

«Большой семейный пикник» пройдет 12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу

Помимо основных мероприятий, еще одну программу, приуроченную к празднику, готовит комитет по делам детей и молодежи. 12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Большой семейный пикник».

«Это особый праздник, посвященный ценностям истинной любви, преданности и семейного единства», – рассказал первый заместитель председателя комитета по делам молодежи Казани Динар Сайфуллин.

Фестиваль стартует около центра Cube в 13 часов и продлится до 20:00.

Сайфуллин напомнил, что в прошлом году этот фестиваль собрал более 20 тыс. жителей и гостей Казани. И можно предположить, что в этом году организаторы ожидают не меньшее число гостей.

Динар Сайфуллин: «Это особый праздник, посвященный ценностям истинной любви, преданности и семейного единства» Фото: kzn.ru

Хэдлайнерами станут BEKU и диджей Bubblegum

На фестивале кроме главной сцены будут организованы лекторий, маркет и активности. По словам зампредседателя комитета, здесь пройдут мастер-классы и разнообразные игры для детей и подростков.

В зоне лектория спикеры будут рассказывать, как построить отношения в семье, как справляться со стрессом и даже как развивать соцсети. Для молодежи здесь также проведут встречи знакомств в формате быстрых свиданий.

Сайфуллин добавил, что у входа на площадку фестиваля участникам, которые находятся в поиске своей второй половинки, будут раздавать зеленые браслеты. «И уже в дальнейшем они смогут познакомиться с другими участниками, у которых также будет зеленый браслет», – подчеркнул зампредседателя комитета.

В зоне маркета участники смогут увидеть изделия казанских мастеров и самозанятых Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

В зоне маркета участники смогут увидеть изделия казанских мастеров и самозанятых. Всего будет представлено 30 стендов с различным ассортиментом.

А на главной сцене пройдет концертная программа с участием молодых диджеев, известных кавер-групп и детских творческих коллективов, в том числе выступят победители и призеры фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Хэдлайнерами праздника станут артистка BEKU и диджей Bubblegum.