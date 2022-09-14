«Зажигалки продаются в любом киоске»: депутаты Госсовета РТ объявили войну сниффингу
Несмотря на снижение числа разводов, депутаты Комитета Госсовета РТ по соцполитике убеждены, что проблема расторжения браков до сих пор актуальна. На заседании парламентарии предложили пути ее решения, а также поддержали законопроект, который запрещает продавать подросткам энергетики и зажигалки.
«Самым кризисным периодом для семейной жизни являются первые 5 – 10 лет»
Открывая заседание, председатель Комитета Светлана Захарова отметила, что проблема роста количества разводов актуальна во всем мире. «Мы ведь говорим не только, что у нас разводятся и не хотят жить вместе два взрослых человека, но встает вопрос о детях – как будет проходить их воспитание после развода», – заявила она.
С основным докладом выступил заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Ренат Ахметзянов. Он привел статистику, согласно которой в республике за семь месяцев зарегистрировано 8,1 тыс. актов о расторжении брака, что на 5,5% ниже аналогичного периода 2021 года.
Зафиксировано 12,8 тыс. браков, что на 7 пар больше, чем за такой же период прошлого года. «Рост составил 40%. Это объясняется в значительной степени антиковидными ограничениями, которые были в 2020 – 2021 годах», – уточнил докладчик.
По словам замначальника управления, самым кризисным периодом для семейной жизни, как правило, являются первые 5 – 10 лет брака. Именно на этот период в прошлом году пришлось более 60% разводов. Самое большое число расторгающих брак мужчин (18%) и женщин (39%) находятся в возрастной группе 30 – 39 лет, подчеркнул он.
«Основными причинами расторжения брака по экспертным оценкам являются непонимание, супружеская измена, неудовлетворительное материальное положение семьи. Но зачастую такие решения принимаются и спонтанно, как говорится, на эмоциях. Поэтому важное значение здесь имеет применение разного рода примирительных процедур», – заметил Ахметзянов.
«Возможности органов ЗАГС по-прежнему очень ограничены»
В Татарстане самое большое количество заочных решений судов о разводах за семь месяцев этого года зафиксировано в Муслюмовском, Арском, Бавлинском районах. Это более 50% всех судебных решений, сообщил Ахметзянов.
«Значительное количество решений судов о расторжении брака принимается в Татарстане заочно.
Но в Агрызском, Алькеевском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском районах судами за указанный период не вынесено ни одного заочного решения», – сказал докладчик.
Ахметзянов уточнил, что в Татарстане за семь месяцев этого года 6,5 тыс. разводов зарегистрировано по решению судов, что составляет 80% от их общего числа. В Алькеевском и Атнинском районах этот показатель равен 100%.
«Необходимо признать, что возможности органов ЗАГС, связанные с оптимизацией динамики разводов по-прежнему ограничены. Анализ ведомственной статистики показал, что в прошлом году 11,7 тыс. расторжений браков были зарегистрированы органами ЗАГС по решениям судов, что составляет 79% от их общего числа. В Аксубаевском районе этот показатель составил 100%», – констатировал замначальника управления.
По его словам, согласно Семейному кодексу России именно суд вправе принимать меры к примирению супругов. «Поэтому совершенствование механизма расторжения брака, возможно, обязательное применение процедуры медиации – досудебного примирения – выступает одной из актуальных задач», – подчеркнул докладчик.
Основной акцент, по мнению Ахметзянова, должен быть сделан на работе с семьями, имеющими «потенциал длительного сохранения брачных уз» и ориентированных на рождение детей.
«Учитывая, что основной функционал сотрудников органов ЗАГС связан с юридическими вопросами, наверное, назрела необходимость поставить вопрос об определении какого-то самостоятельного центра ответственности за реализацию семейной политики», – резюмировал он.
«У нас скоро разводов будет мало, потому что браков станет меньше»
При обсуждении проблемы разводов депутаты и представители ведомств сошлись во мнении, что для сохранения семьи необходимо ввести процедуру медиации.
«Медиация или досудебное примирение – очень актуальный вопрос. На наш взгляд, надо на законодательном уровне прописать, что когда встает вопрос о расторжении брака, обязательно нужно привлекать, может, даже по решению суда, медиатора, который бы дал свое заключение. Если бы это было закреплено законодательно, было бы очень хорошо», – предложил зампредседателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов.
«Согласна. Это более 30% успешного результата, вплоть до полного примирения сторон. На наших приемах мы рекомендуем пройти процедуру медиации. В Татарстане это можно сделать бесплатно. На федеральном уровне выступили с инициативой об обязательном прохождении медиации в досудебном порядке. Пока она не поддержана, поэтому, возможно, мы предусмотрим это в Татарстане. Сделаем пилотный проект, покажем положительный пример, чтобы потом этот опыт распространить на федеральном уровне», – поддержала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
«У нас скоро разводов будет мало, потому что браков станет меньше. На самом деле молодежь не торопится жениться, не говоря уже о том, чтобы заводить детей. Женщины говорят, что до 35-ти лет даже думать не будут о детях, хотя понимают, что репродуктивный возраст тоже небезграничен», – подчеркнула замминистра образования и науки Алсу Асадуллина.
По ее мнению, в школах обязательно должен быть введен курс по семьеведению, но в интересной для детей форме.
«Это необходимо преподавать и в колледжах, и вузах, потому что студенты – это потенциальные брачующиеся. И самый большой пробел, на мой взгляд, – отсутствие полового, сексуального воспитания в школе. То есть у нас нет ресурса, специалистов и программ, чтобы это правильно, грамотно преподавать», – сказала она.
Ренат Ахметзянов добавил, что татарстанский ЗАГС планирует реализовать проект совместно с медицинской организацией, касающийся прохождения углубленного обследования будущими супругами с акцентом на репродуктивный аспект.
«В работе интересный проект на уровне обсуждения. Мы сейчас выходим на соглашение. Речь идет о негосударственной медицинской организации. Пока рано говорить о каких-то очертаниях проекта, но он очень интересный и перспективный. Будем надеться, что удастся его реализовать до конца текущего года», – сообщил он.
«Ежегодно фиксируется потребление подростками газа, в том числе с летальным исходом»
На заседании депутаты комитета по соцполитике также рассмотрели и одобрили законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.
«Первое предложение о разработке законопроекта поступило от уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец еще в конце прошлого года. Были долгие совещания, прорабатывали документ совместно с прокуратурой. Вопросы в основном касались продажи несовершеннолетними энергетиков. В ходе обсуждения от коллег-депутатов и прокуратуры поступили предложения по зажигалкам», – сказала перед обсуждением законопроекта Светлана Захарова.
Затем она передала слово начальнику отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александру Цехановичу. Он рассказал, что среди подростков в настоящее время распространено и такое явление, как сниффинг. То есть состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. Они входят в состав некоторых товаров хозяйственно-бытового назначения. Например, используются в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках.
Цеханович заметил, что портативные газовые зажигалки и баллоны для их заправки находятся в свободном обороте и по достаточно низкой цене. «Любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца», – подчеркнул он.
По его словам, в республике правоохранительными органами и медицинскими организациями ежегодно фиксируются факты потребления подростками газа, в том числе с летальным исходом.
Ирина Волынец добавила, что по данным соцопроса, проведенного Минздравом России, 63% респондентов поддержали установление запрета на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков. В опросе приняли участие 2 тыс. человек. «НИИ детского питания также поддержал нашу инициативу», – отметила детский омбудсмен.
Энергетические напитки опасны для здоровья человека тем, что концентрация кофеина, сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в них выше, чем в обычных продуктах или в растениях. Все это может привести к необратимым изменениям в центральной нервной системе ребенка, пояснила Волынец.
«Норма правильная, но не окажется ли она декларативной с точки зрения исполнения?»
При рассмотрении законопроекта депутат Алексей Созинов поинтересовался, кто будет контролировать исполнение норм закона.
«Зажигалки продаются в любом киоске. Как будет обеспечен контроль? На мой взгляд, норма правильная, но не окажется ли она декларативной с точки зрения исполнения?» – спросил он.
«Такая практика есть. Можно сравнить с реализацией табачной продукции и алкоголя, когда необходим документ, удостоверяющий личность», – ответил ему Цеханович.
«В плане контроля функция возлагается на муниципалитеты. Обратились к законодателям всех субъектов ПФО, особенно к тем, где такой закон принят. Наши коллеги говорят, что есть положительный результат», – добавила Светлана Захарова. Она также отметила, что 13 сентября прошло заседание Комитета по законности и правопорядку, на котором озвучили, что Минэкономики дало отрицательный отзыв на законопроект.
«Я хочу журналистам сказать: “Отзыв не отрицательный”. Они тоже поднимали вопрос, как будет проходить контроль и реализация. Мы ограничиваем продажу только несовершеннолетним так же, как и пиво. В магазинах же просят предоставить документ, подтверждающий, что покупатель уже совершеннолетний», – пояснила парламентарий.
Присутствующий в зале зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров уточнил, что заключение Минэкономики в первую очередь направлено на защиту предпринимателей.
«Я не просто так пришел на ваше заседание. Мы вчера активно рассматривали этот вопрос, – заявил он. – По мнению Минэкономики РТ, количество реализованной продукции у предпринимателей будет уменьшаться, поэтому встал этот вопрос. Но депутаты нашего комитета единогласно поддержали законопроект. Контроль будет тот же самый. Просто к должностным лицам добавится контроль над продажей данных товаров», – сказал он.
Чубаров убежден, что коллапса в торговле не будет из-за того, что несовершеннолетним не будут продавать зажигалки или баллончики для их заправки, а также энергетики.
В завершение Светлана Захарова предложила Минобрнауки разработать цикл лекций для детей и родителей о последствиях, к которым приводит употребление этих товаров.
Фото на анонсе: minzdrav.med04.ru