В Бугульме на месте пустыря открылись сквер геофизиков и памятник геологу

Бугульминские геологи и геофизики преподнесли городу подарок ко Дню Татарстана. В этот день здесь открылись сквер геофизиков и памятник геологу.

«Наши геологи работают не только в нашей большой стране, но и далеко за ее пределами. Я хотел бы выразить искренние слова благодарности руководству ТНГ-групп за такой подарок нашему городу. Я поздравляю всех с этим замечательным событием. Пусть новый сквер радует всех бугульминцев долгие-долгие годы», — отметил мэр города Линар Закиров.

В администрации района «Татар-информу» уточнили, что скульптура высотой 2,5 метра символизирует образ геолога. Она отлита из алюминиевого сплава и установлена на гранитном постаменте, который весит шесть тонн.

В поисках глыбы определенной формы геофизикам пришлось проехать около 3 тыс. километров. Скульптура стала украшением аллеи имени руководителя нефтяной отрасли СССР, министра нефтяной промышленности СССР Валентина Шашина.

Рядом расположился Сквер геофизиков, на месте которого в прошлом году был пустырь, поросший бурьяном, и ветхое жилье. Инициаторами городского благоустройства стали геофизики, которые обратились к администрации с просьбой привести ее в порядок.

В короткие сроки были решены многочисленные организационные вопросы, разработан дизайн, очищена территория, выполнены работы планированию и разбивке на местности. Сегодня здесь появилось освещение, дорожки, строители заасфальтировали тротуары, уложили газон и организовали капельный полив и по инструкциям сотрудников питомника высажены деревья и кустарники. Зеленая зона с дорожками вымощена двумя видами плитки и колото-пиленным гранитом. В полной красе деревца и кустарники покажут себя через три года, когда окрепнут на новом месте.

Зона отдыха обустроена двумя бесплатными парковками на более чем 50 машино-мест каждая. Также оборудован пешеходный переход, ведущий к ним от административного здания компании.