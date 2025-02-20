Большой осколок мины из щеки бойца СВО убрали врачи РКБ

Врачи РКБ достали большой осколок из щеки бойца СВО, об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Бойца СВО из Бугульмы с позывным Электроник в отделение челюстно-лицевой хирургии РКБ привез отец. У него воспалилась щека, в которой засел осколок после минно-взрывного ранения.

Когда экипаж их БМП-3 возвращался с боевого задания, на них налетели дроны. Электроник получил множество ранений: ожоги, осколки, потерял один глаза и практически ослеп на второй.

Он лечился в разных госпиталях, в январе его, наконец-то, выписали домой. Практически сразу после возвращения домой в Бугульму у Электроника воспалилась щека, в которой оставался осколок. Рот практически перестал открываться.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«В отделении челюстно-лицевой хирургии бойцу удалили осколок размером 4 на 3 см, восстановили жевательную функцию и благополучно выписали домой», – рассказали в пресс-службе РКБ Татарстана.

В ближайшее время Электроник планирует восстановить зрение – специалисты из Уфы дали надежду, что один глаз сможет видеть.