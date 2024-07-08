Большой джаз в Казанском Кремле

В этот четверг, 11 июля, второй концерт фестиваля «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдет с участием Алины Ростоцкой, полуфиналистки телевизионного проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура».

Алина Ростоцкая — одна из наиболее самобытных представительниц московской импровизационной сцены. Ее музыка — это воздух, в ней много пространства, тончайших эмоциональных оттенков, аллюзий и смыслов.

Пройдя школу джазового мейнстрима, выпустив успешный дебютный альбом FLOW (2016, IBMG, переиздан в 2018 на норвежском лейбле Losen) с авторской музыкой, близкой к эстетике лейбла ЕСМ и проехав с ним по самым престижным российским фестивалям, артистка решила отдать должное простым песенным формам. В новом проекте Алины Motilda много внимания уделяется слову, ясности, простоте. В данной точке своего движения она, скорee, singer-songwriter.

Любители джаза знают Алину Ростоцкую как прекрасную джазовую певицу, которая свободно чувствует себя и в мейнстриме, и в этнической музыке, и в modern jazz. Она лауреат международных конкурсов, таких как Voicingers (Польша), Riga Jazz Sage (Латвия), Nomme Jazz (Эстония), Baku Jazz Competition (Азербайджан).

Со своими ансамблями Алина выступала на таких престижных российских и зарубежных фестивалях, как «Усадьба Джаз», «Триумф Джаза», Alanya Jazz Festival, Voicingers, Voicingers on road, Jazz May, «Евразия», «Джазовые сезоны в Горках Ленинских» и так далее.

Сейчас она в основном выступает со своим акустическим квартетом и электроакустическим проектом Motilda, а также сотрудничает c Ансамблем Средиземноморской деконструкции, пианистом Дмитрием Илугдиным, оркестром имени Лундстрема и ансамблем «Мелодия». Алину знают еще и как чуткого и внимательного педагога, а ее мастер-классы неизменно привлекают большое количество слушателей, интересующихся импровизацией и джазом.

Всего в программе XVIII сезона фестиваля, который проходит в Пушечном дворе Казанского Кремля, восемь концертов. Президент и автор фестиваля Ольга Скепнер на его открытии отметила: «В этом году проект отмечает 18-летие. Для нас это особенный сезон, год совершеннолетия. Мы всегда приглашаем самых талантливых музыкантов на нашу сцену уже много лет. Этот год не станет исключением. В нынешней программе собраны хедлайнеры предыдущих лет».

Дата проведения: 4 июля — 22 августа (каждый четверг), начало в 19.00. Билеты на концерт можно приобрести на сайте: https://jazzkazan.ru/

Реклама. ИП Борисова О. Л.